La ONU destaca el trabajo de ingenieras bolivianas en el sector energético nacional

La experiencia de mujeres ingenieras de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) Corporación, que participan activamente en proyectos de generación de energía eléctrica renovable está visibilizada una producción audiovisual realizada por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma) en Bolivia.

El video se grabó durante tres días, a fines de febrero, y tuvo como escenarios la Planta Solar Fotovoltaica Oruro y el Parque Eólico Warnes I, en Santa Cruz.

En Oruro, el registro audiovisual incluyó la participación de Claudia Silvia Ovando Rojas, ingeniera con experiencia en proyectos solares fotovoltaicos y en la gestión de iniciativas en etapa de preinversión a nivel nacional.

Al referirse al desarrollo de este tipo de proyectos, Ovando señaló: “La zona altiplánica de Bolivia tiene un gran potencial para el desarrollo de energía solar y hoy ese trabajo también es impulsado por mujeres que aportan desde su experiencia técnica a la transición energética del país”.

En el Parque Eólico Warnes I, la producción contó con la participación de la ingeniera Rominna Nikoll Roca Zapata, quien forma parte del equipo técnico encargado de las labores de operación y supervisión del complejo eólico.

Desde su experiencia en campo, destacó: “Trabajar en un parque eólico demuestra que las mujeres también estamos presentes en la operación y supervisión de proyectos de gran escala, aportando desde la experiencia técnica al desarrollo de energías renovables en Bolivia”.