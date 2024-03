Exnovicia y enfermera es la ganadora del concurso de la conductora más antigua

Ninfa Moya tiene 69 años, de los que 44 ha estado tras un volante. Es enfermera y por un tiempo fue religiosa, este viernes será distinguida como la ganadora del concurso “Mujer conductora segura y trabajadora”, organizado por la Unidad Operativa de Tránsito.

El subdirector de Tránsito, Marcelo Gómez, señaló que Moya cuenta con la licencia de conducir categoría C, lo que le permite estar frente a un volante de un carro cisterna, camión, bus o, incluso, un tráiler.

Moya acudió a las oficinas de Tránsito, porque su licencia caduca en noviembre de este año, es ahí donde los oficiales de esta unidad se percataron de su trayectoria y la invitaron a participar del concurso.

Ninfa Moya recordó que era novicia cuando inició en el mundo de la conducción, era la chofer de un obispo y junto a él recorrían kilómetros para dirigirse a poblaciones y prestar atención médica o llevar ayuda a lugares necesitados.

"He llegado de un departamento a otro manejando, incluso íbamos al Chapare cuando todavía eran montañas, teníamos que ver la manera de cruzar y lo hacía. Llegué a todo lado frente a un volante", añadió.

Dijo que el estar frente de un volante en aquellos años no era fácil porque eran pocas las mujeres que daban examen y sacaban una licencia de conducir.

"Una vez, un hombre de un trufi me dijo: ‘Mujer tenías que ser, ve a lavar los platos’. Entonces, yo le pedí su licencia y me mostró que tenía categoría A, le mostré la mía y decía categoría C. Entonces, se dio cuenta que yo tengo más experiencia y no supo qué decirme, se disculpó", contó.

Destacó que las mujeres son más responsables cuando están frente a un volante, “respetamos más las normas de tránsito y somos más precavidas al momento de conducir".

La mujer con más antigüedad y ganadora del concurso "Mujer Conductora segura y trabajadora" recibirá hoy un reconociendo por su labor, ejemplo y peculiaridad de manejar un vehículo.