Detienen al director del hospital materno infantil de Riberalta por uso de título profesional falso

El que fuera, hasta hace pocas horas, director del Hospital Materno Infantil en Riberalta (Beni), Marcelo Fisher Vargas Parra, tenía un título profesional falso y fue aprehendido.

Lina Hinojosa, presidente del Colegio Médico de Riberalta, informó que el falso médico fue aprehendido por la Policía, acusado por ejercer la profesión de médico con título falso.

"Llegaron unas denuncias anónimas y nos hemos puesto a hacer las investigaciones correspondientes. Teníamos esperanza que esto fuera solamente una mentira y no pasó así ya que las entidades correspondientes confirmaron que este señor no tiene título y que la matrícula que usaba era de un médico de Santa Cruz y los títulos no fueron emitidos por las entidades que corresponden", sostuvo Hinojosa, según reporte de la Red Uno.

Precisamente, una investigación de una comisión del Colegio Médico del Beni descubrió que el acusado estuvo en el ejercicio de la profesión durante 14 años sin tener título.

Según informes, Fischer ocupó cargos jerárquicos en el área de la salud, ya que fue director del Hospital de segundo nivel de Riberalta y coordinador de la Red de Salud 07. También fue jefe médico de la Caja Nacional (CNS) y de la Caja Petrolera, asimismo fue médico general en el hospital General de Riberalta.

"El Colegio Médico hizo la solicitud de verificación de los títulos y de la matrícula profesional del señor Marcelo F., el Ministerio de Salud respondió que él no es titular de esa matrícula, sino que corresponde a otro médico de Santa Cruz", aseguró Hinojosa.

El Presidente Presidente del Colegio Médico de Riberalta relató que la falsedad del título de Fishcer fue corroborado con informes del Ministerio de Educación y la Universidad de Aquino de Bolivia, donde presuntamente estudió.

Hinojosa, en representación el Colegio Médico, presentó una denuncia ante el Ministerio Público. Los cargos por los que se lo acusa son instrumento falsificado y ejercicio indebido de la profesión, según otro reporte de La Razón.

"Tenemos respaldo documentado y legal para hacer esta denuncia. Este es un golpe duro para el Colegio Médico, porque de ahora en adelante tendremos que ser vigilantes para que todos los médicos de Riberalta cumplamos con todos los requisitos", agregó.

La representante afirmó que pedirán una ampliación de la investigación en contra de las personas que realizaron las designaciones en favor del falso médico.

"Son 14 años que engaña a la población de Riberalta, ha usado cargos jerárquicos, ha sido director del Hospital de segundo nivel de Riberalta y coordinador de la red de salud, ¿por qué las autoridades superiores permiten esta situación? Si quieren hacer nombramientos a dedo, por lo menos deben revisar la documentación", reclamó Hinojosa, a tiempo de recordar que el Colegio Médico recién fue posesionado hace un año, por lo que no había una entidad que realice los controles.

Según Red Uno, Fischer Vargas fue trasladado a dependencias policiales para que brinde su declaración.