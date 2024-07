Una mujer fue apuñalada y golpeada con el mango de una picota

La madre de cinco niños estuvo a punto de ser víctima de feminicidio y ahora está internada en el hospital Viedma, en Cochabamba. El autor del hecho es su esposo, quien la golpeó con el mango de una picota y la apuñaló en el rostro y en la cabeza. El agresor identificado como Celso Ch. A. está prófugo.

La victima de 35 años tiene cinco hijos, de 3, 5, 6, 9 y 11 años. La mujer soportó las agresiones de su pareja por varios años. Hace dos semanas, ella le pidió el divorcio y él le respondió que se lo daría, pero antes ella debía salir de la casa que tienen en la OTB 20 de Octubre, en la ciudad de Cochabamba.

“Me amenazó, me dijo que si no le daba la casa, me mataría, pero no pensé que sería capaz”, señaló la afectada.

La mañana del 1 de julio, cuando la mujer estaba recostada sobre su cama y el hombre intentaba convencerla de que firme un poder legal para que él pueda vender la casa que tienen, empezó a atacarla.

“Él quería que firme un poder para que venda mi casa, pero le dije que no, que esa vivienda era para mis hijos. Empezó a golpearme a puñetes y patadas en mi estómago, me golpeó con un palo de picota en mi cabeza, fue a la cocina y volvió con un cuchillo. Directamente me apuñaló en mi cara, en mis labios, me sacó dos dientes. Intenté defenderme, pero él se subió encima de mí y sólo podía gritar. Mi hija asustada nos vio y dijo que estaba yendo a pedir auxilio a lo de mi cuñado, mi esposo se asustó y escapó.”, relató la afectada.

La tentativa de feminicidio es un delito que tiene una pena de cárcel de 20 años, según el Código Penal boliviano.