Un delíveri atropella con su motocicleta a una mujer, que acaba perdiendo la vida

Una hora después de que concluyera el Día Nacional del Peatón y del Ciclismo, el domingo, un motociclista delíveri atropelló a una mujer, que luego falleció, en la avenida América y Beijing.



El hecho fue captado por una cámara de seguridad en la que se observa el instante en que la mujer, luego de salir de una pizzería, se dirige a su vehículo y en el momento de subir al motorizado es atropellada por la motocicleta.



De acuerdo con el subdirector de la Dirección de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial, Marcelo Gómez, la conductora del auto no se percató de que se aproximaba la motocicleta y abrió la puerta del auto.



“En este accidente en particular, el auto se encontraba parqueado en un lugar no habilitado, estaba en doble fila. Por otra parte, al parecer la motocicleta estaba excediendo la velocidad, lo cual se está investigando”, sostuvo Gómez.



Según los paramédicos del Sar Bolivia, el motociclista terminó con un traumatismo facial, mientras que la mujer acabó con politraumatismos y un traumatismo encéfalocraneano. Además, en el instante en que recibía la atención médica de emergencia sufrió un paro cardiorrespiratorio.