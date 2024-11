Acribillan a una pareja en el trópico de Cochabamba y Policía no puede investigar

Una pareja fue acribillada en el interior de su negocio que se encuentra en el municipio de Entre Ríos. Sin embargo, aún no se inició la investigación por la ausencia de la policía que se replegó de la zona después de ser asediados por los sectores sociales afines a Evo Morales.

"Efectivamente, se tiene conocimiento sobre lo que ocurrió en esta región, lamentablemente no contamos con presencia policial en el Trópico de Cochabamba y no podemos realizar ninguna investigación porque la Policía no se encuentra en el lugar", afirmó Julio Zapata que integra la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Santa Cruz,

Según el testimonios, el hecho ocurrió a las 22:00 del jueves cuando la pareja de esposos se encontraba por cerrar su negocio, una tienda de barrio, dos sujetos a bordo de una motocicleta llegaron hasta el lugar y comenzaron a disparar contra ambas personas.

El pasado del 29 de octubre, la policía decidió replegarse del trópico a la ciudad de Cochabamba, luego de ser amenazados por los dirigentes y militantes afines a Evo Morales.