Indagan identidad de 2 fallecidos por la explosión de cisterna

El accidente de tránsito que protagonizó un camión cisterna en Colomi fue por la pérdida de control del motorizado que lo llevó a impactar contra una peña y volcarse para posteriormente explotar, según el comandante departamental de la Policía, Edson Claure.



El accidente ocurrió el martes y dejó dos personas fallecidas y provocó un incendio de magnitud en el kilómetro 50 de la carretera nueva Cochabamba-Santa Cruz.



La cisterna terminó convertida en chatarra y no pertenece a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), sino a una empresa privada que aún no fue identificada, de acuerdo a informes policiales.



Además, Claure indicó que aún no lograron determinar si lo que trasladaba era gasolina, diésel o etanol.



Respecto a los fallecidos, el jefe policial dijo que aún no fueron identificados.



“No se tiene la identidad de las personas fallecidas. Además, no se llegó a establecer el sexo del acompañante del conductor”, sostuvo.



El siniestro generó daños a los sembradíos en la zona. “Ocho familias lo hemos perdido todo”, dijo uno de los productores afectados.