Delincuentes armados roban en 40 segundos 130 mil bolivianos

Seis delincuentes armados robaron ayer en 40 segundos 130 millones de bolivianos. El atraco ocurrió a las 8:00 en la avenida Siglo XX, en zona sur de Cochabamba.

Los delincuentes utilizaron una camioneta para cerrarle el paso a un auto en el que se trasladaban los trabajadores de un surtidor llevando el dinero de la venta de combustible.

Los antisociales encañonaron a los ocupantes del vehículo y se llevaron el dinero.

En el video de una cámara de seguridad se observa el instante en que la camioneta le cierra el paso a la vagoneta de los trabajadores de la estación de servicio e inmediatamente bajan de la camioneta seis personas armadas, encañonan a los ocupantes, los bajan de la vagoneta, los ponen contra el suelo y huyen con el dinero. Mientras una de las trabajadoras del surtidor, quien sería la cajera, logra escapar.

El abogado de los afectados señaló a Unitel que el dinero era llevado a una entidad bancaria para ser depositado. En la vagoneta se trasladaban dos personas, el mensajero y la cajera, ninguno resultó herido.

Testimonio

Según el mensajero, fue encañonado con un arma y golpeado; mientras la mujer que huyó habría indicado que no logró conseguir ayuda.

“Todos estaban encapuchados y armados, me apuntaron con el arma y me bajaron al suelo, lograron agarrar el dinero y se fueron”, denunció el mensajero.

“Nos ha dicho que nos bajemos (…), me he escapado, salí corriendo, se han llevado todo el dinero, he ido a pedir ayuda a una esquina a unas personas, pero sólo han silbado y no han hecho nada”, señaló la mujer.