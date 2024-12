Esposa del cocalero quemado señala que recibe amenazas

La familia de Gonzalo Lazarte, el poblador que presuntamente fue quemado por Arnold Alanez, denunció que es víctima de amenazas por parte del exdirigente afín al Movimiento Al Socialismo (MAS). Piden a las autoridades garantías porque temen por su seguridad.

“Me llamó el lunes y me dijo que no nos iba a dejar en paz y que iba a matar a mi esposo (…) No hemos vuelto a mi casa por temor a lo que nos pueda pasar”, afirmó a la prensa Martha Choque, esposa de la víctima.

La víctima se encuentra hospitalizada en La Paz, mientras que Alanez fue denunciado en la Felcc.

Según la familia del afectado, el exdirigente huyó para evitar ser aprehendido.