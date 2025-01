Imputan a agresor de mujer que cosechó tunas pese a disculpas

Emilia, de 56 años, quien junto a su nieto fue víctima de agresiones verbales cuando recogía tunas en un espacio público de la zona de Achumani, al sur de La Paz, perdonó ayer a uno de los hombres que la increpó.

Sin embargo, pese a la disculpa, la Fiscalía imputó a uno de los agresores por los delitos de racismo, discriminación y violencia psicológica contra una mujer y un niño.

“Yo no soy nadie para juzgar, sólo Dios sabrá, no lo juzgo y le perdono al caballero de todo corazón, no le puedo guardar rencor, ya no me duele”, dijo Emilia, luego de ser recibida por autoridades en la Casa Grande del Pueblo.

Además, indicó que fue la única vez que sacó tunas y aclaró que ella no tenía la intención de vender la fruta.

“Yo fui a lavar ropa y, al ver las tunas, me he acercado para sacarme unos cuantas, y en ese momento han salido los dos señores. Yo no he llevado (las tunas) para vender, yo no vendo esas cosas. Es mentira que fui varias veces”, añadió.

Mientras Hugo E., el hombre que sale en el video que se volvió viral increpando a la mujer, fue imputado por el Ministerio Público a pesar de que se disculpó públicamente. “Soy el doctor Hugo Osvaldo E., soy la persona que aparece en ese video que se volvió viral de muy mala intención (…) De todas maneras, yo pido disculpas públicamente a esta persona, pero en ningún momento se la ha discriminado”, sostuvo el denunciado.

Hugo Osvaldo E. debe comparecer ante un juez, quien definirá su situación jurídica. El presidente Luis Arce ordenó al Ministerio de Justicia actuar con firmeza para establecer un precedente contra quienes cometen el delito de discriminación contra mujeres y niños.