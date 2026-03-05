Aprehenden a policía por presunta extorsión a peruanas en Desaguadero

Seguridad
ERBOL
Publicado el 05/03/2026 a las 22h13
ESCUCHA LA NOTICIA

El Ministerio Público aprehendió a policía investigado por la presunta extorsión a una familia de ciudadanos peruanos en el punto fronterizo de Desaguadero, informó el fiscal Omar Condori.

“La orden de aprehensión ha sido notificada al funcionario policial quien se encuentra en celdas policiales. A la presente fecha se está elaborando la resolución de imputación formal”, señaló la autoridad.

Según la denuncia, dos jóvenes mujeres de 19 y 21 años ingresaban desde Perú con 5.000 dólares cada una, cuando fueron interceptadas por agentes del orden y trasladadas a dependencias de la Policía Boliviana.

En el lugar, se les habría indicado que debían pagar una sanción del 30% por no declarar divisas, por lo que las jóvenes procedieron a llamar a su padre.

De acuerdo con la investigación, un policía que se hacía llamar “el técnico” habría pedido dinero al padre de las jóvenes para liberarlas y evitar que sean trasladadas a La Paz, por lo que el denunciante entregó Bs 4.900.

Posteriormente, ya en la ciudad de La Paz, la familia revisó el dinero devuelto por los policías en Desaguadero y detectó que faltaban 600 dólares en un fajo y 700 dólares en otro, lo que motivó la denuncia presentada el 24 de febrero ante el Ministerio Público.

Condori informó que las víctimas reconocieron plenamente al funcionario en un desfile identificativo, tras lo cual se emitió la orden de aprehensión.

La investigación también fue ampliada a otros 10 policías que estaban de turno, para establecer el grado de participación de cada uno.

