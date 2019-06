Uagrm define dar certeza al torneo 2019 de la Libo

El quinteto cruceño de Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) definió anoche confirmar su participación en el Torneo 2019 de la Liga Boliviana de Básquetbol (Libobásquet), según confirmó en una misiva enviada a la Federación Boliviana de Básquetbol (FBB).

“Hicieron oficial su participación. Ahora, esperamos que desde la tercera fecha hagan su participación. Para eso, ellos ya deben competir nuevamente”, aseguró Gustavo Carmona, vicepresidente de la FBB.

Con esta confirmación, la Libobásquet respira aliviada. La ausencia del cuadro cruceño puso en jaque a la octava versión del deporte de canasta, mucho más porque ya arrancó el pasado fin de semana en diferentes departamentos del país.

Asimismo, Carmona explicó que no se registraron daños económicos para ningún plantel, considerando que se avisó con antelación que la “U” cruceña no tenía certeza de recibir apoyo para jugar.

En ese entendido, el primer encuentro ante Peñarol en Santa Cruz será reprogramado, lo mismo que el que debía jugarse hoy con Rubair.

CLÁSICO VALLUNO EN LA COSTANERA

Esta noche, La Salle-Olympic se medirá ante Peñarol desde las 20:30 en el coliseo Gróver Suárez de La Costanera.

El duelo Rubair vs Uagrm de hoy en Quillacollo (21:00) fue postergado. Otros partidos: La Salle TRJ vs CARL A-Z y Pichincha vs Amistad, desde las 20:00.