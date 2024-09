El Celeste arrasa en su debut en torneo de fútbol de playa

Aurora debutó ayer con éxito en el certamen nacional de fútbol de playa, luego de imponerse con claridad 7-2 a Beach Soccer de Santa Cruz, al cabo de la primera fecha del grupo A que se disputa en las canchas de arena del complejo celeste de la laguna Alalay.

El Equipo del Pueblo, debutante en este campeonato, hizo prevalecer su condición de local y comenzó a soñar con clasificar a la Copa Libertadores.

En otros resultados: Palma Verde FC 8-1 Deportivo La Villa FC, por el grupo A; por la serie B, Hamacas FC 6-6 (4-3) Salud Santa Cruz y Lester FC 2-5 Atlético Pumas.

Hoy juegan: Salud SCZ vs. Atl. Pumas (9:00), Hamacas vs. Lester City (10:15), Beach Soccer FC vs. Dep. La Villa FC (11:30) y Aurora vs. Palma Verde FC (12:45).