Una desconocida Bolivia buscará sorprender a Brasil

Bolivia ondeó su bandera en sólo tres oportunidades en la Copa Mundial de Fútbol (1930, 1950 y 1994). Hoy (20:30 HB) comenzará su carrera con miras a clasificarse a Catar 2022, nada y nada menos que ante el pentacampeón mundial Brasil.

La Verde no tiene un buen historial en las Eliminatorias. En la pasada edición, para la Copa Mundial Rusia 2018, finalizó penúltima, sumando sólo 14 puntos de los 54 posibles.

Su historial ante Brasil no mejora el panorama, en especial cuando se trata de jugar en territorio carioca, donde en siete incursiones sólo logró sumar dos empates, uno en 1985 (1-1) y otra en 2008 (0-0).

Bajo el mando del venezolano César Farías, la selección nacional trabaja desde mediados de agosto en medio de un hermetismo total, tanto así que no dejó rastros sobre el posible equipo que podría presentar hoy.

Aunque, antes de empezar la concentración, Farías contempló a varios jugadores de Wilstermann y Bolívar, éstos al final no son parte de esta incursión nacional, porque en principio no se presentaron a la concentración de la selección, debido a que ambos clubes enfrentan la Copa Libertadores y en los pasados días el seleccionador determinó no llamarlos a la Verde.

Los futbolistas de Wilstermann y Bolívar, de haber sido convocados después de sus partidos por la Copa, hubieran sido los únicos que llegarían al cotejo de hoy con algo de ritmo de competencia, ya que la selección no pudo disputar ni un solo encuentro amistoso de preparación.

Farías tampoco pudo contar para estas dos primeras fechas de las Eliminatorias Sudamericanas con los jugadores de Oriente Petrolero, que fueron sacados de la concentración a solicitud de su dirigencia, quienes ahora serán sometidos a un proceso disciplinario por la FIFA.

Para el partido de hoy, Farías tampoco contará con tres sus legionarios Alejandro Chumacero, Jaume Cuéllar y el goleador Marcelo Martins, quienes se quedaron en La Paz, bajo el mando de Pablo Escobar, para prepararse para el cotejo ante Argentina, de Lionel Messi, el próximo martes.

Los dos legionarios que podrían sumar minutos hoy con la selección absoluta son el juvenil Leonardo Zabala, de las inferiores del Palmeiras, y el volante Boris Céspedes.

Obligado por las circunstancia Bolivia hoy presentará un equipo renovado, que tendrá el impulso de algunos experimentados con la Verde como el portero Carlos Lampe y el artillero Carlos Saucedo.

Entre tanto, Brasil, que nunca ha faltado a ningún Mundial, iniciará hoy su camino a Catar 2022 sin la magia de Neymar garantizada debido a una dolencia en la zona lumbar.

“Las próximas 24 horas serán muy importantes para ver si él logra recuperarse”, dijo el médico de la selección brasileña, Rodrigo Lasmar.

El astro del PSG empezó un tratamiento de fisioterapia y está medicado, aunque la posibilidad de que este hoy es remota. Su baja dejará la responsabilidad de la ofensiva a Philippe Coutinho, Everton Ribeiro, Everton “Cebolinha”.

De confirmarse la baja de Neymar, se sumará a las del portero Alisson y del ariete Gabriel Jesús. Además que el técnico Tite, por falta de ritmo, dejó fuera a figuras como el capitán Dani Alves, Arthur, Vinicius Jr o Alex Sandro.

El choque contra los bolivianos, será el arranque antes de enfrentar a Perú, en Lima el próximo martes.

Los cálculos del DT César Farías

César Farías comenzó a hacer cálculos para clasificar con la Verde al Mundial Catar 2022. Explicó que su objetivo es ganar como mínimo seis cotejos en La Paz (18 puntos) y cosechar seis más en el exterior para aspirar a agarrar uno de los cuatro cupos directos.

“Estoy convencido de que Bolivia va a sacar puntos de visitante en la eliminatoria. Obviamente, tenemos que hacer un fortín en La Paz y que cuesta respirar, es verdad, que lo sepan los rivales, aquí los vamos a esperar de dientes apretados, jugando fútbol”, expresó.

359 días sin jugar

Bolivia disputó su último partido el pasado 15 de octubre de 2019 en el amistoso ante el seleccionado de Haití, que perdió por 3-1.

BRASIL VS BOLIVIA

Fecha Resultado

07/10/2016 Brasil 5-0 Bolivia

11/09/2008 Brasil 0-0 Bolivia

05/09/2004 Brasil 3-1 Bolivia

03/09/2000 Brasil 5-0 Bolivia

29/08/1993 Brasil 6-0 Bolivia

30/06/1985 Brasil 1-1 Bolivia

22/03/1981 Brasil 3-1 Bolivia

14/07/1977(*) Brasil 8-0 Bolivia

(*) Este cotejo se disputó en Colombia, en la denominada Liguilla de Cali.