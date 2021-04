Frente a Barcelona SC. El Tigre va por el primer zarpazo en la Libertadores

A The Strongest no le queda otra que redimirse del traspié que sufrió frente Boca Juniors (0-1) en el encuentro que protagonizará esta noche (22:00 HB) ante el ecuatoriano Barcelona Sporting Club en el estadio Banco Pichincha de Guayaquil, por la segunda jornada del grupo C de Copa Libertadores de América.

El Tigre estrenará técnico en el banquillo, puesto que el paraguayo Gustavo Florentín tomó las riendas del equipo tras la salida de Alberto Illanes. Con solo dos entrenamientos en su haber, el timonel guaraní intentará debutar con el pie derecho en el torneo continental.

Los gualdinegros pretenden recuperar las tres unidades que cedieron al Xeneize en el estadio Hernando Siles, con el propósito de reencauzarse en el certamen y, por ende, continuar en carrera hacia la siguiente fase de la competición internacional.

En cambio, el Ídolo del Astillero planea hacer respetar su feudo materializando su segunda victoria consecutiva en el torneo.

Cabe recordar que Barcelona debutó con un triunfo a domicilio (0-2) ante el brasileño Santos, razón por la que no quiere echar por la borda esas tres unidades que conquistó en suelo carioca.

El cuadro ecuatoriano anuncia el retorno al once titular del mediocampista Nixon Molina, repuesto por completo de la contractura muscular en el posterior derecho, que le impidió saltar al estadio del Urbano Caldeira, en Sao Paolo.

“Hay que sobrellevar la crisis que se presente durante el partido y aprovechar las oportunidades para convertir. El objetivo es sumar y es algo que lo manejamos con el cuerpo técnico”, señaló Gustavo Florentín, entrenador del decano del fútbol nacional.

El técnico guaraní comentó que dialogó con los futbolistas con el propósito de levantarles la moral y recuperan la confianza para materializar el objetivo de avanzar a la siguiente fase de la Copa Libertadores de América.

“Tenemos que hacer el esfuerzo para sumar en este partido, hay que entrar con un equipo solidario y agresivo, lo que no pasó con Boca Juniors”, advirtió.

Por su parte, el técnico de Barcelona, el argentino Fabían Bustos, dijo que la clave del partido estará en la generación de oportunidades de gol. También indició que la recuperación del balón en el medio sector será esencial para evitar la salida del rival.

“Intentaremos recuperar la pelota en campo contrario, presionar al rival y atacarlos con intensidad y agresividad. Ojalá podamos abrir el partido y tener muchas situaciones de gol”, dijo.

“The Strongest cambió de entrenador, lo que puede afectarlos o motivarlos. No hay partido fácil, intentaremos hacer nuestro juego y, sobre todo, lograr un buen resultado”, sostuvo.

El de hoy será el quinto enfrentamiento entre ambos por la Libertadores. Los atigrados vencieron en dos ocasiones y los ecuatorianos en otras dos.

Por el Grupo 4 de la Copa Libertadores de 1981, Barcelona se impuso 2 a 1 como local y cayó 1 a 0 en Bolivia. Ese año, The Strongest clasificó primero en su zona, mientras que Barcelona terminó tercero.

En la Libertadores de 1990, cuando Barcelona perdió la final ante Olimpia, el Grupo 1 también lo compartió con los bolivianos, y en esa época, en Bolivia se impuso The Strongest por 2 a 1, mientras que en Guayaquil fue triunfo de Barcelona por la mínima.