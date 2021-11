Bayern y Juve van por el pase; Barça por redimirse

Bayern Múnich y Juventus intentarán sellar hoy (16:00 HB) el pase a octavos en la 4ª jornada de la Liga de Campeones, mientras que el Barcelona buscará seguir vivo en la máxima competición continental.

Posiblemente Robert Lewandoski dispute ante el Benfica de Lisboa (grupo E), segundo con 4 puntos, su partido número 100 en la Liga de Campeones, competición en la que es el tercer goleador de su historia, con 78 tantos, cinco de ellos esta temporada.

Por el contrario, el Barcelona, que se sitúa tercero con 3 puntos, se jugará su futuro en el grupo E en Kiev ante el Dinamo, cuarto con tan sólo un punto.

Pese a que siguen llegando malas noticias con la baja de Gerard Piqué, lesionado en la pierna derecha, y la indisposición del argentino Sergio Agüero, el Barça recupera al holandés Frenkie de Jong, el francés Ousmane Dembelé, el uruguayo Ronald Araújo y su incipiente estrella Ansu Fati.

Tras cosechar dos derrotas consecutivas en la Serie A italiana, la Juventus de Turín buscará consuelo en la Liga de Campeones, donde conserva el liderato del grupo H con nueve puntos. La Vecchia Signora tiene a su alcance el pase a octavos si gana en su estadio al Zenit San Petersburgo, tercero con tres puntos.

Otros partidos de hoy: Malmo vs. Chelsea (13:45), Wolfsburgo vs. RB Salzburgo (13:45), Villarreal vs. Young Boys (16:00), Sevilla vs. Lille (16:00) y Atalanta vs. Manchester United (16:00).