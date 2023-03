Tranquilidad después de la tempestad en el hotel de la selección peruana

Tras la trifulca producida ayer por la noche entre algunos miembros de la selección peruana y la Policía Nacional en el exterior del hotel de concentración de La Bicolor, ya se respira calma en los alrededores antes del comienzo del partido amistoso de esta noche ante Marruecos.

Anoche los jugadores de Perú trataron de atender a los aficionados que se habían acercado a realizar el tradicional banderazo en apoyo a su selección. Tanto jugadores como aficionados sobrepasaron el cordón de seguridad y la Policía Nacional se vio obligada a actuar.

Lo más llamativo fue la detención de Pedro Gallese, el portero de la selección peruana, que fue trasladado a comisaría tras golpear presuntamente a un agente. El futbolista ya se encuentra en libertad y sin cargos.

"Estamos molestos. Gallese fue a la comisaría y regresó a las 4 de la mañana. No ha descansado bien y puede que no juegue. Tiene arañazos en el cuello, me sorprendería mucho si llegase a jugar esta noche", expresó uno de los aficionados de La Bicolor.

Otro de los hinchas que se encontraban el martes en las puertas del hotel aseguró que "el problema fue la organización. Había demasiada gente para un único cordón policial, tendrían que haber puesto vallas u otro refuerzo. Además, su trabajo era proteger a los jugadores no agredirles, hicieron mal su función", sentenció.

Los aficionados, apenados, aseguraron que esto no se lo esperaban: "Pasamos miedo. Esto nunca había pasado, ni siquiera en Catar, un país tan estricto. La policía estaba tensa y agarrando a la gente como si fuese un trapo y esto no debería suceder", explicó uno de ellos.

La Bicolor se enfrentará a las 21:00 a la selección marroquí en el Wanda Metropolitano en un partido amistoso.