Dortmund, de la era Kloop pasa a un éxito inesperado

Berlín



Efe

La llegada a la final de la Liga de Campeones del Borussia Dortmund es la primera desde 2013, en uno de los momentos culminantes de la era de Jürgen Klopp que había llevado al club de Westfalia a conquistar dos Bundesligas consecutivas y había creado un equipo con un sello propio que llegó a ser temido en toda Europa.

Mientras que la llegada a la final en 2013 podría ser visto como algo esperado -pese a que el Dortmund hubiese perdido la Bundesliga esa temporada ante el Bayern, que también lo derrotaría en la final de Wembley- el regreso al legendario estadio inglés 11 años después es algo que puede calificarse de inesperado.

Dortmund no era favorito en la fase de grupos en la que, teniendo como rivales el PSG, al Milán y al Newcastle, su clasificación no podía darse por descontada. En cuartos no era favorito ante el Atlético y mucho menos en semifinales ante el PSG.

Del equipo que jugó la final de 2013 quedan Mats Hummels y Marco Reus. Desde aquella temporada Dortmund tuvo que soportar una fase hegemónica del Bayern que ganó 11 veces consecutivas la Bundesliga, serie que acaba de romper Bayer Leverkusen.

La final de 2013 fue al mismo tiempo el punto culminante y el comienzo del fin de la era Klopp que terminaría en 2015 en medio de una temporada que al final alcanzó para un séptimo puesto que dio la clasificación a la Liga Europa y para la final de la Copa de Alemania, que perdería ante el Wolfsburgo.

Klopp fue relevado por Thomas Tuchel, que llegó duró dos temporadas y ganó una Copa de Alemania. Después vino una fase en la que el Dortmund pareció no encontrar paz hasta el arribo de Erin Terzic.