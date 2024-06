Mbappé ni calentó ni jugó

En el foco constante desde el pasado lunes, tras la fractura de la nariz sufrida en la victoria por 1-0 contra Austria, y noticia cada día desde entonces hasta el partido contra Países Bajos, entre la duda de su disponibilidad o no para el encuentro, Kylian Mbappé figuró en la convocatoria, se sentó en el banquillo... y ni calentó ni jugó, rumbo ya al próximo compromiso en cuatro días contra Polonia, ya decisivo.

Junto a su máscara protectora fabricada a toda velocidad para el duelo de este viernes en Leipzig, con apenas un entrenamiento con ella (una similar con distinto diseño) el jueves en el escenario del choque, provisto de un chándal, sin ningún apósito ni férula en la nariz, siguió todo el encuentro desde el banquillo, en el empate a cero contra Países Bajos que mantiene todo como estaba en la pugna por el liderato, con ambos igualados.

Se le vio sonriente, tranquilo, el capitán galo, que ni siquiera calentó en ningún momento del partido. Ni siquiera con el inamovible 0-0 por el que se movía el choque, sin la clasificación asegurada aún para Francia, menos aún la primera posición; los dos asuntos aún pendientes para la última jornada ante Polonia, dentro de cuatro días, cuando previsiblemente ya reaparecerá en la competición continental.

No corrió riesgos Didier Deschamps con su figura, cuando queda aún recorrido aparentemente, también desafíos mayores, para Francia en la Eurocopa, aún en el segundo duelo, cuando el pase está encarrilado.

Sus cuatro puntos en dos jornadas no son una garantía absoluta, pero arrojan certezas sobre las posibilidades mayoritarias de la selección francesa de seguir adelante.

Mbappé fue duda desde el martes hasta este viernes, hasta el mismo día del partido. Su evolución día a día, las pruebas diarias de control de la fractura, su vuelta a los entrenamientos el miércoles, aún sin máscara, y la 'presentación' de su protección en la sesión de la víspera en Leipzig marcaron la actualidad de la selección francesa, también las ruedas de prensa de sus compañeros.

¿Cómo está Mbappé? La pregunta insistente.

"Está muy bien, le ha bajado la inflamación, pero ya veremos en el último momento dependiendo de sus sensaciones", afirmó Antoine Griezmann, su compañero en la selección, en la víspera.

"Todo va en la dirección correcta después de este gran 'shock'. Nos aseguraremos de que pueda estar disponible este viernes", abundó Didier Deschamps, hasta desembocar en el encuentro de este viernes, en el que apareció entre los 25 convocados.

No entró en el once inicial, en el que su sustituto no apareció desde posiciones ofensivas, sino desde el medio campo. Aurelien Tchouameni, lesionado hasta ahora, regresó a la acción en lugar de Mbappé, con el traslado de Antoine Griezmann a posiciones más ofensivas. No contó Deschamps de inicio ni con Olivier Giroud ni con Randal Kolo Muani.