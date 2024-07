El nuevo Spotify Camp Nou acogerá a 104.000 aficionados y generará 347 millones anuales

El francés Kylian Mbappé no se operará la nariz, tras la fractura que sufrió el pasado 17 de junio durante la Eurocopa, y arranca desde este miércoles sus vacaciones sin fecha de vuelta hasta... Ver más Mbappé no se opera de la nariz y arranca sus vacaciones

El francés Kylian Mbappé no quiso entrar en detalles sobre “el pasado” cuando pudo fichar por el Real Madrid y no lo hizo, pero sí que insistió en que, tras hacer “esfuerzos”, pudo cumplir “un sueño... Ver más Kylian Mbappé: “Un sueño no se paga”

El seleccionador de Inglaterra, Gareth Southgate, ha anunciado su dimisión, tras la derrota de su equipo en la final de la Eurocopa contra España. Ver más Gareth Southgate dimite como seleccionador de Inglaterra