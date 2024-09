Sensoli, el joven héroe de la peor selección del mundo, que da el triunfo a San Marino tras 20 años

Después del debut exitoso del estadio Municipal de Villa Ingenio, de El Alto, en las eliminatorias mundialistas, el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Fernando Costa, ayer aseguró... Ver más FBF analizará si el partido ante Colombia también se jugará en El Alto

“Contento con los jugadores… Abrimos bien la cancha, fuimos profundos, los distrajimos a los rivales. Me siento feliz todos fueron importantes en su momento, estamos orgullosos de los jugadores, de... Ver más Villegas: “Tenemos gente joven importante, trabajé con ellos y no me fallaron”

Corea del Norte, que castigó 9-0 a Costa Rica; Japón que despachó 4-1 a Ghana, y Austria que superó 3-1 Nueva Zelanda se sumaron este jueves al lote de equipos que ya tienen un boleto para los... Ver más Corea del Norte, Japón y Austria se suman a los octavos de final del Mundial Sub-20