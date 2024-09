Gareca: “Mientras los números me den yo la peleo”

El seleccionador de Chile, Ricardo Gareca, afirmó este lunes que la clasificación al Mundial de 2026 es una lucha que mantendrá hasta que matemáticamente tengan las posibilidades, y pese a ocupar en la actualidad el penúltimo puesto.

“Mientras los números me den yo la peleo”, dijo a periodistas.

“Mientras matemáticamente me dé los números e independientemente de lo que pase mañana, mientras los números me den yo la peleo y los jugadores a quien yo represento la tienen que pelear a muerte. No bajo los brazos”, añadió.

La selección chilena ha sumado solo cinco puntos en siete partidos y está obligada a ganar a la de Bolivia este martes en partido de la octava jornada de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de 2026.

“Coincidimos que hay que ganar en el partido de mañana, pero desde la locura es muy probable que el resultado no sea el beneficioso. Desde la tranquilidad y la determinación para ejecutar tenemos buenas posibilidades”, remarcó.

La ausencia de resultados positivos que arrastra Chile desde la Copa América en junio pasado, ha aumentado la presión sobre la selección que se intensificó tras perder con Argentina por 3-0 el pasado jueves.

“Es el momento mío como técnico, la verdad. Son desafíos importantísimos que tengo en mi carrera y este es el momento que nuestro cuerpo técnico tiene que aparecer”, aseguró Gareca.

Para el partido con Bolivia se declaró cauto. “Hace seis años Chile tenía a todo su componente y vino Bolivia y les sacó puntos determinantes”, dijo.

En el camino a Catar 2022, la selección boliviana empató 1-1 con La Roja en Santiago. “Acá no se puede subestimar a nadie, nosotros no estamos en condiciones de hacerlo con nadie”, agregó.

Gareca también intentó matizar el momento apremiante que viven en las eliminatorias.

“Chile disputó seis partidos de las eliminatorias. Yo voy a disputar el segundo partido con este grupo, esto es una excusa, la urgencia hace que de pronto se magnifique todo”, comentó.

Desde que el técnico argentino tomó el mando, la selección chilena no ha podido marcar goles en partidos oficiales por Copa América y la eliminatoria.

“Las rachas en algún momento se cortan, no tengo la bola de cristal para saber en qué momento yo aspiro que se corte mañana”, dijo.