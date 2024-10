Barça va por la primera alegría europea de la era

Barcelona tratará de enderezar el rumbo y lograr la primera victoria de la temporada en la Liga de Campeones hoy (15:00 HB) frente al Young Boys suizo, en el estreno europeo del conjunto azulgrana en el Estadio Olímpico Lluís Companys.

El equipo dirigido por Hansi Flick llegará a la cita después de encajar el domingo la primera derrota del curso en LaLiga frente a Osasuna (4-2), en un duelo condicionado por las rotaciones del técnico alemán, que reservó a cinco titulares pensando en el duelo europeo de hoy.

La segunda jornada de la Champions continuará con los siguientes duelos: RB Salzburg vs. Stade Brestois, Stuttgart vs. Sparta Praha, Dortmund vs. Celtic, PSV vs. Sporting Lisboa, Slovan Bratislava vs. Manchester City, Leverkusen vs. Milan, Inter vs. Estrella Roja y Arsenal vs. PSG.