Rodri: “Este Balón de Oro es la victoria del fútbol español”

Rodrigo Hernández “Rodri”, cerebro de la selección española campeona de Europa y del Manchester City, logró ayer su primer Balón de Oro 2024, el segundo de un jugador español, después de que Luis Suárez lo ganara en 1960

Aseguró que el premio es “una recompensa para todo el fútbol español” y se acordó de “tantos españoles que no lo han ganado y lo merecían”, entre los que citó a Xavi Hernández, Andres Iniesta, Sergio Busquets o Iker Casillas.

El jugador del City y de la selección española también se acordó de Daniel Carvajal, que dijo que “lo merecía tanto” como él, y de Lamine Yamal: “Lo ganará dentro de no mucho, sigue trabajando duro, lo tienes todo por delante”.

El brasileño Vinicius (segundo) y el inglés Jude Bellingham (tercero), ambos del Real Madrid , completaron el podio del trofeo.

Rodri, de 28 años, la pasada temporada fue una pieza clave en la selección española campeona de Europa y en el Manchester City, equipo con el que ha ganado cuatro Premier League consecutivas.

Bonmatí repite

La española Aitana Bonmatí ganó su segundo Balón de Oro consecutivo tras el que recibió hace un año, y que premia su contribución a la temporada dominadora del Barcelona en el fútbol femenino.

Bonmatí repite con este nuevo galardón consecutivo el doblete que su compañera del Barcelona Alexia Putellas consiguió en 2021 y 2022.

Con su equipo conquistó la Liga de Campeones, así como los títulos de liga, copa y supercopa a nivel nacional. Fue nombrada mejor jugadora de la Champions y de la liga.

Los mejores DT

Carlo Ancelotti y Emma Hayes fueron los galardonados con los trofeos a mejor entrenador y entrenadora de la pasada temporada, un premio bautizado como Johan Cruyff.

Ancelotti, de 65 años, dirigió al Real Madrid que ganó la liga española y obtuvo su decimoquinta Liga de Campeones.

El galardón femenino recayó en la estadounidense Hayes, DT de Estados Unidos.

“Dibu”, otra vez

El argentino Emiliano “Dibu” Martínez ganó por segunda vez consecutiva el premio Yashin al mejor portero del año, tras conquistar con su selección la Copa América.

A sus 32 años, el meta del Aston Villa se impuso a los otros candidatos, el ganador de la Eurocopa con España, Unai Simon, y el ucraniano del Real Madrid Andrey Lunin, vencedor de la Liga de Campeones.

Yamal, el más joven

El atacante del Barcelona Lamine Yamal, de 17 años, recibió el premio Kopa al mejor futbolista joven de la pasada temporada.

Este reconocimiento coloca a Yamal como el tercer futbolista español y tercero del Barcelona en recibir el trofeo, siguiendo los pasos de Pedri (2021) y Gavi (2022).

Mientras que Real Madrid, campeón de la Liga de Campeones y de la liga española ganó como el mejor equipo masculino; y Barcelona, vencedor en la Champions y todos los torneos de España, en femenino.

Mbappé y Kane ganan Gerd Müller

Kylian Mbappé y Harry Kane recibieron el trofeo Gerd Müller por haber logrado el mayor número de goles marcados durante la pasada temporada.

Ambos delanteros terminaron la temporada con 52 goles, 44 con sus clubes y ocho con sus selecciones, con lo que sucedieron al noruego Erling Haaland. “Tuve que mudarme a Alemania. Dar las gracias a los que me han rodeado, a mis compañeros, al club”, expresó el británico.

Vinícius y el Balón de Oro que no fue

24 horas antes de que George Weah anunciase que Rodrigo Hernández es el Balón de Oro, Vinícius Junior estaba convencido de que sería él. También su club hasta que cinco horas antes todo cambió.

El Real Madrid recibió información de que no sería ninguno de sus futbolistas y se plantó. No fue nadie del club a París, ya que no quisieron estar presentes donde “al Real Madrid no se le respeta”.