Brasil impone fútbol y economía para el dominio de torneos Conmebol

El fútbol brasileño volvió a acaparar el fútbol sudamericano con su alta presencia en las finales de torneos Conmebol: tres de cuatro finalistas son de este país, asentando su hegemonía deportiva y económica que hace que el balompié del gigante continental sea cada vez más grande.



En la final de la Copa Libertadores (Buenos Aires 30 de noviembre) estarán los brasileños Atlético Mineiro y Botafogo; por la Copa Sudamericana (Asunción, 23 de noviembre), estarán el brasileño Cruzeiro y el argentino Racing Club.



Por este éxito brasileño, hoy es la liga mejor valuada de América, además de ser una de las mejor cotizadas en el mundo, según el portal alemán Transfermarkt. Eso explica todo su dominio económico y deportivo.



Según Transfermarket, en la temporada 2024, la Serie A de Brasil tiene un costo de 1.791.443.441,46 dólares (1.650.000.000 de euros). Esta cifra la deja en la cima de toda América, por encima de la MLS de Estados Unidos ($us 1.389.651.488,19) y la LPF de Argentina ($us 1.037.102.647,86). La División Profesional de Bolivia en cambio, tiene un valor de $us 112.993.069,65.



A nivel mundial, la Serie A de Brasil es la séptima más cara, por debajo de la Liga Premier (Inglaterra), La Liga (España), Seria A (Italia), Bundesliga (Alemania), Ligue 1 (Francia) y Championship (Segunda de Inglaterra), según One Football.

Los clubes y figuras



En el balompié brasileño, un sinfín de figuras de gran recorrido mundial militan en algunos de los 20 clubes que conforman la Serie A de esta temporada.



Sin ir más lejos, el más reciente fichaje del neerlandés Memphis Depay (Corinthians) revela el nivel y la apuesta del balompié de ese país, que además tiene a otros jugadores de gran recorrido.



Entre los muchos por citar están Hulk (Atlético Mineiro), Giogian de Arrascaeta (Flamengo), Richard Ríos (Palmeiras), Diego Costa (Gremio), Agustín Cannobio (Athletico Paranaense).



Actualmente, el extremo de Palmeiras, Estevao, quien pasará en 2025 a Chelsea de Inglaterra, es el jugador mejor tasado en la Serie A: su valor de mercado supera los 30 millones de dólares.



La importancia y el valor deportivo y económico del fútbol brasileño hacen que la Serie A sea atractiva para los entrenadores y jugadores, que incluso dejan Europa para pasar al balompié de este país.



Sin duda, la apuesta del fútbol brasileño por elevar el nivel ha dado sus frutos con el dominio continental absoluto, además de establecerse como un referente y modelo a nivel mundial. Junto a ello, se convierte en una de las ligas preferidas por futbolistas y entrenadores.