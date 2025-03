Ante la escasez de diésel, EMSA ajustó su trabajo para el recojo de la basura en Cochabamba

La escasez de combustible en el país continúa afectado a varios sectores, en Cochabamba varias instituciones han tenido que darse modos para que la falta de gasolina y diésel no les impida continuar con sus actividades programadas.



La Empresa Municipal de Servicio y Aseo (EMSA) es una de las afectadas, que debido a esta situación se han visto obligados a reajustar sus cronogramas y modalidades de recojo de la basura.



"Como todas las instituciones que estamos viendo en el país, justamente la escasez de diésel nos perjudica, entonces ya hemos tenido una experiencia en meses anteriores, hemos activado un plan de contingencia desde EMSA para la reducción de diésel", manifestó a UNITEL Franz Knaudt, gerente de EMSA.



De acuerdo al representante del sector, los carros basureros tienen nuevos instructivos para el recojo de los desechos de la ciudad, todo con el fin de reducir el uso de diésel.



"Los carros basureros en vez de llevar directamente a K'ara a K'ara (el botadero) traen acá (a EMSA) una estación de transferencia donde es compactada la basura y llevamos en tráileres hasta K'ara a K'ara esto hace una reducción de lo que es el diésel, estamos hablando más o menos en este trayecto hasta un 80%", reveló.



El gerente manifestó que pese a que ellos se han visto perjudicados como cualquier otro sector, tuvieron que cambiar su plan de contingencia para así no afectar el recojo de la basura en las OTBs, el cual es de tres veces por semana.



"Nosotros hemos activado ahora un plan de trabajar con las OTBs para que podamos avisarles si el carro no va a ir ese día. Pero si son tres días (de recojo), un día no va, vamos a ir los otros dos días, entonces, vamos a tener una reducción momentánea en este momento, este es el plan que estamos activando y nos vemos perjudicados justamente", aclaró.



Asimismo, informó que como institución pública tienen una licitación con alguna estación de servicio, la cual es la encargada de proveerles de combustible durante todo el año.



"Tenemos ciertas reglas que tenemos que basarnos en lo que es la Ley de Control y Administración Gubernamental, es decir, si en nuestro surtidor nos entregan combustible 6:00, nos dura una, dos horas y se acaba porque es además un combustible que tenemos que compartir con federados, con particulares, entonces ¿qué pasa? Tengo que llevar el carro que se ha quedado sin combustible a la fila justamente del surtidor, entonces tengo que sacarlo de ruta, este es el momento en que nos vemos perjudicados", dijo.



La situación está afectando casi de la misma manera a otros sectores, entre los que se encuentra también la Dirección de Obras Públicas, desde donde informaron que si YPFB no les dota combustible hasta este viernes, el trabajo en las obras se paralizarán.