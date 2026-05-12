Gobierno y maestros urbanos, en “silencio mediático”, vuelven a dialogar el sábado

Las autoridades del Ministerio de Educación y del Gobierno, junto a representantes de la Confederación de Trabajadores de la Educación Urbana de Bolivia (Cteub) y sus 31 federaciones, acordaron la noche, en la mesa de diálogo desarrollada en Cochabamba, este martes no emitir declaraciones, con el objetivo de no entorpecer el proceso de conversaciones y resguardar los avances alcanzados.

El encuentro se instaló poco después de las 15.30 en el salón La Riviera. Durante la reunión, que se prolongó hasta altas horas de la noche se determinó un cuarto intermedio para que la dirigencia del magisterio urbano realice una instancia orgánica y consulte con sus bases las propuestas presentadas por el Ejecutivo.

El diálogo entre la ministra de Educación, Beatriz García, y representantes del magisterio urbano y rural a nivel nacional continuará el sábado 16 de mayo, según informaron fuentes oficiales.