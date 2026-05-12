Justicia admite que presunta víctima de Evo negó delito, pero juicio continúa

La decana del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rosmery Ruiz, confirmó ayer que dentro del llamado “caso trata”, Cindy Sarai V.P. la presunta víctima del expresidente Evo Morales, presentó un memorial negando tal extremo y solicitando que se archive el caso abierto contra el también dirigente cocalero.

Sin embargo, el memorial se analizará una vez que empiece el juicio con Morales presente, así asista voluntariamente o en calidad de aprehendido, tras ser declarado rebelde.

En tanto, el Tribunal de Sentencia Penal Anticorrupción Primero de Tarija emitió otro mandamiento de aprehensión contra Morales por no presentarse ayer en la mañana al inicio de su juicio oral.



“Por el presente mandamiento a nombre de la ley, manda y ordena al Ministerio Público con ayuda de la Policía Nacional, conforme al artículo 2/9 del Código de Procedimiento Penal, para que proceda a la aprehensión y conducción de: Juan Evo Morales Ayma”, dice el documento.

Ayer se instaló el juicio oral contra el expresidente por el caso de trata con agravante, donde se lo investiga por sostener una relación con una menor de edad a la que embarazó en 2015. Sin embargo, el exmandatario no se presentó en el Tribunal Departamental de Justicia de Tarija y el juez determinó declararlo rebelde.

Tras esa declaratoria, el equipo jurídico de Morales denunció una “persecución política” y aseguró que el proceso presenta vicios de nulidad. Según explicaron, el exmandatario no se presentó al juicio porque no fue notificado legalmente.

Los abogados también solicitaron que se considere el memorial que presentó la joven que en 2015 tenía 15 años y terminó embarazada de Morales; según ella, no existió delito y no fue víctima.

Atrincherado

El proceso fue iniciado por la Fiscalía Departamental de Tarija y para evitar su aprehensión Morales está atrincherado en el trópico de Cochabamba desde 2024, protegido por una “seguridad sindical” formada por sus seguidores.

La víctima, de 27 años en la actualidad, está en Argentina, donde la Comisión Nacional para los Refugiados (Conare) le otorgó refugio diplomático el 22 de agosto de 2025.



Los seguidores de Morales advirtieron ayer con “convulsionar” el país si el exgobernante es detenido

En declaraciones a la radio Kawsachun Coca, el dirigente cocalero Dieter Mendoza sostuvo que, “piensan que con detener a Evo Morales lograrán apagar, desmovilizar. Están muy equivocados. Si tocan a Evo Morales, esto va a convulsionar. El país va a convulsionar como no se imaginan”.



