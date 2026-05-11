Agenda: 40 años después, “Solos en América” con Miguel Mateos

Música
Edwin Fernández Rojas
Publicado el 11/05/2026 a las 8h18
ESCUCHA LA NOTICIA

La presentación del cantante argentino Miguel Mateos en el Hotel Cochabamba destaca en la amena agenda cultural cochabambina en la vigésima semana del año.

LUNES 11

En el tradicional lunes de cine, la Alianza Francesa Cochabamba proyecta el filme “La femme infidéle”, del director Claude Chabrol. La función comienza a las 19:00 en la sala Christian Valbert y el ingreso es gratuito.

MARTES 12

La reconocida artista ecuatoriana Susan Galvez exhibe sus obras en la sala de la Asociación de Artistas Plásticos de Bolivia (ABAP). La muestra se extenderá hasta el lunes 25 de mayo.

VIERNES 15

Prodanza presenta el vigésimo Festival de Danza en el teatro José María Achá desde las 19:30. El espectáculo se replica el sábado y domingo en el mismo escenario e idéntico horario.

Gold Dancers pone en el escenario del teatro Adela Zamudio el “Festival Cocha Dance”. El evento arranca a las 19:30 y se reprisa el sábado.

Yuri Ortuño y la Nueva Proyección interpretan sus mejores éxitos en El Mesón del Cantor, desde las 21:00. El concierto de música nacional se replica el sábado.

SÁBADO 16

El cantante argentino Miguel Mateos se presenta en el Hotel Cochabamba (20:00) como parte de su gira “Solos en América, 40 años”

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más compartido

1
Cadexco prevé inaugurar en 30 días el Centro Logístico de Exportación
2
Gobierno y sectores sociales acuerdan levantamiento de bloqueos en Caranavi
3
Gobierno denuncia que bloqueadores dañaron con taladro la vía La Paz-Oruro
4
La selección masculina de sóftbol debutará en los Juegos Sudamericanos
5
Aviso UCB

Más en Música

07/05/2026
Shakira presenta "Dai Dai", el himno oficial del Mundial 2026
La artista barranquillera Shakira fue anunciada como la intérprete de la canción oficial del Mundial 2026, torneo que se disputará en Estados Unidos, México y...
Ver más
07/05/2026
La cantante de “Total Eclipse of the Heart” es hospitalizada de emergencia en Portugal
La cantante galesa Bonnie Tyler, de 74 años, se está recuperando tras someterse a una intervención quirúrgica de urgencia en Portugal, donde tiene una casa...
Ver más
En Portada
11/05/2026 País
Bloqueos de carreteras aíslan el departamento de La Paz, Gobierno llama al diálogo
El altiplano de La Paz concentra el punto más crítico de los bloqueos instalados en rutas de ese departamento que está prácticamente aislado de del resto del...
vista
11/05/2026 Seguridad
Juicio penal contra Evo se inicia hoy en Tarija, sin su presencia
Este lunes comienza en Tarija el juicio oral contra Evo Morales por el caso de trata con agravante. Sus abogados anunciaron que el exmandatario no asistirá...
vista
11/05/2026 Salud
Bolivia es el segundo país en el mundo con mayor pérdida forestal
En 2025 se logró frenar la pérdida de bosques tropicales en el mundo en un 36 %, respecto al año anterior. Sin embargo, pese a los diferentes esfuerzos, Brasil...
vista
11/05/2026 Cochabamba
Cadexco prevé inaugurar en 30 días el Centro Logístico de Exportación
El nuevo Centro Logístico y de Servicios a la Exportación “Cochabamba al Mundo” comenzará a operar en aproximadamente 30 días en predios del Aeropuerto...
vista
11/05/2026 Fútbol
La selección masculina de sóftbol debutará en los Juegos Sudamericanos
Después de que se conoció que el sóftbol femenino y masculino formarán parte del programa de competencias de los Juegos Sudamericanos Santa Fe, Argentina 2026...
vista
11/05/2026 Economía
En Bolivia, por una línea de teléfono fijo hay 43 móviles, según laATT
El uso de la telefonía móvil en Bolivia crece como la espuma de la cerveza. Según los datos recogidos por la Autoridad de Telecomunicaciones (ATT) a fines de...
vista
Actualidad
Según el reporte de transitabilidad de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), durante la jornada de domingo...
Ver más
11/05/2026 País
Se inicia otra semana de conflictos con14 puntos de bloqueo que aíslan a La Paz
El nuevo Centro Logístico y de Servicios a la Exportación “Cochabamba al Mundo” comenzará a operar en aproximadamente...
Ver más
11/05/2026 Cochabamba
Cadexco prevé inaugurar en 30 días el Centro Logístico de Exportación
La inseguridad, el descuido con la basura y infraestructura afectan al Prado de la avenida Suecia, en la zona sudeste...
Ver más
11/05/2026 Cochabamba
Vecinos denuncian el robo de las bancas y rejas de jardineras de la Av. Suecia en Huayra K’asa
El uso de la telefonía móvil en Bolivia crece como la espuma de la cerveza. Según los datos recogidos por la Autoridad...
Ver más
11/05/2026 Economía
En Bolivia, por una línea de teléfono fijo hay 43 móviles, según laATT
Deportes
El mítico Estadio Azteca, en Ciudad de México, acogerá el 11 de junio el arranque de la Copa del Mundo de Fútbol, la...
Ver más
11/05/2026 Fútbol Int.
A un mes del inicio, crece la expectativa por la Copa del Mundo
Después de que se conoció que el sóftbol femenino y masculino formarán parte del programa de competencias de los Juegos...
Ver más
11/05/2026 Fútbol
La selección masculina de sóftbol debutará en los Juegos Sudamericanos
El Mundial 2026 se desarrollará en tres países, 16 sedes y un calendario que obliga a pensar la Copa del Mundo como una...
Ver más
10/05/2026 Fútbol Int.
Todos los estadios del Mundial 2026: sedes, capacidad y datos clave
En el fútbol español e inglés tiemblan las tablas y el miedo se apodera de hinchas de clubes históricos porque están en...
Ver más
10/05/2026 Fútbol Int.
Clubes históricos de Europa se encuentran en peligro de descender
Tendencias
En 2025 se logró frenar la pérdida de bosques tropicales en el mundo en un 36 %, respecto al año anterior. Sin embargo...
Ver más
11/05/2026 Salud
Bolivia es el segundo país en el mundo con mayor pérdida forestal
Doble Click
La presentación del cantante argentino Miguel Mateos en el Hotel Cochabamba destaca en la amena agenda cultural...
Ver más
11/05/2026 Música
Agenda: 40 años después, “Solos en América” con Miguel Mateos
La exconcejal Marilyn Rivera Peralta y actual secretaria de Cultura y Turismo del Gobierno Autónomo Municipal de...
Ver más
10/05/2026 Vida
La exconcejal Marilyn Rivera Peralta en Podcast Los Tiempos
Al sur de Cochabamba, en la localidad de Omereque, el majestuoso vuelo de la Paraba Frente Roja (Ara rubrogenys), una...
Ver más
10/05/2026 Cultura
Pinturas rupestres y vestigios milenarios: el tesoro oculto de Omereque
La edición de 2026 del Festival de Cannes se abre el 12 de mayo con La Vénus Électrique, de Pierre Salvadori, con guion...
Ver más
10/05/2026 Cultura
22 películas compiten por la Palma de Oro en el Festival de Cannes 2026