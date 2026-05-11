Agenda: 40 años después, “Solos en América” con Miguel Mateos

La presentación del cantante argentino Miguel Mateos en el Hotel Cochabamba destaca en la amena agenda cultural cochabambina en la vigésima semana del año.

LUNES 11

En el tradicional lunes de cine, la Alianza Francesa Cochabamba proyecta el filme “La femme infidéle”, del director Claude Chabrol. La función comienza a las 19:00 en la sala Christian Valbert y el ingreso es gratuito.

MARTES 12

La reconocida artista ecuatoriana Susan Galvez exhibe sus obras en la sala de la Asociación de Artistas Plásticos de Bolivia (ABAP). La muestra se extenderá hasta el lunes 25 de mayo.

VIERNES 15

Prodanza presenta el vigésimo Festival de Danza en el teatro José María Achá desde las 19:30. El espectáculo se replica el sábado y domingo en el mismo escenario e idéntico horario.

Gold Dancers pone en el escenario del teatro Adela Zamudio el “Festival Cocha Dance”. El evento arranca a las 19:30 y se reprisa el sábado.

Yuri Ortuño y la Nueva Proyección interpretan sus mejores éxitos en El Mesón del Cantor, desde las 21:00. El concierto de música nacional se replica el sábado.

SÁBADO 16

El cantante argentino Miguel Mateos se presenta en el Hotel Cochabamba (20:00) como parte de su gira “Solos en América, 40 años”