Sánchez disputará a Fujimori la presidencia de Perú el 7 de junio

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AGENCIAS
Publicado el 12/05/2026 a las 9h14
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El candidato de izquierda a la Presidencia de Perú, Roberto Sánchez, disputará la segunda vuelta de las elecciones de Perú frente a Keiko Fujimori, con un ajustado margen sobre el otro candidato de derecha, Rafael López Aliaga, que se hace prácticamente irreversible al alcanzar el 99,68 % del escrutinio.

A falta de contabilizar un estimado de 60.000 votos, Keiko Fujimori (Fuerza Popular) se lleva el 17,17% de los votos válidos al sumar 2.867.517 apoyos, seguida en segundo lugar por Roberto Sánchez (Juntos por Perú) con el 12% al obtener 2.003.902 sufragios; mientras que López Aliaga (Renovación Popular) queda tercero con el 11,91%, al aglutinar 1.989.428 votos.

La diferencia entre Sánchez y López Aliaga es de apenas 14.474 votos, lo que solo podría ser revertido si el último se lleva una cuarta parte de los votos que faltan por contar y el izquierdista no incrementa su votación. Sin embargo, en la capital, Lima, la única zona de Perú donde López Aliaga es el candidato más votado con alrededor del 20% de los votos válidos, apenas quedan por escrutar unos 16.000 votos.

En el resto del país, la votación del exalcalde de Lima (2022-2025) y líder del partido Renovación Popular es en ocasiones residual, en una relación diametralmente opuesta a Sánchez, donde sus apoyos se concentran especialmente en las zonas rurales, a medida que los votos se alejan más de las ciudades y núcleos urbanos.

Roberto Sánchez ha acentuado su discurso en contra del modelo económico y también adelantó que no adoptará “una hoja de ruta”, en referencia al compromiso que suscribió el expresidente Ollanta Humala en el 2011 para llegar a la Presidencia de la República.

En aquel entonces, antes del balotaje, el izquierdista Humala publicó un documento llamado “Hoja de Ruta”, donde prometía moderar varias de sus posiciones y respetar ciertas reglas económicas e institucionales. Fue leído como una señal de tranquilidad y de giro al centro.

Roberto Sánchez también remarcó que su proyecto político “mira el Perú a 30 o 50 años hacia adelante”.

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