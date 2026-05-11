Maestros rurales bloquean la vía a Santa Cruz y marchan en la ciudad por el incremento salarial

Cochabamba
Redacción Central
Publicado el 11/05/2026 a las 10h36
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Los maestros rurales del trópico de Cochabamba cumplen un paro movilizado de 48 horas y este lunes procedieron a bloquear la vía principal a Santa Cruz al concentrar sus medidas de presión en el puente Padre Sama en Villa Tunari y en Bulo Bulo perjudicando el libre transito de personas y motorizados.

En la ciudad, los maestros se movilizaron y marcharon hasta la Dirección Departamental de Educación (DDE) en demanda de mayor presupuesto para educación, incremento salarial, creación de ítems y mejoras en infraestructura educativa.

En Quillacollo, el Magisterio también convocó a un bloqueo de las avenidas Blanco Galindo y Víctor Ustariz, en la vía al occidente del país.

La Administración Boliviana de Carreteras (ABC) reportó 25 puntos con problemas de  transitabilidad en el país por bloqueos y fenómenos climáticos.

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