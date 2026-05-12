Los bloqueos perjudican el normal desarrollo del torneo profesional de fútbol

Los bloqueos de carreteras en el país afectan el normal desarrollo del campeonato nacional de fútbol profesional, por lo que, hasta el momento tres encuentros fueron reprogramados.

El primer cotejo postergado fue el que debieron sostener Nacional Potosí con Aurora el viernes pasado en Potosí, a pedido de la empresa Mediapro, por la dificultad de trasladar equipos para la transmisión televisiva.



Además, el cotejo que debieron animar Totora Real Oruro y FC Universitario, que estaba programado para jugarse el sábado en Oruro, se suspendió por el mismo motivo.

La empresa solicitó a la Comisión Organizadora de Competiciones de la Federación Boliviana de Fútbol la reprogramación (FBF) de ambos compromisos, que son válidos para sexta fecha del torneo en actual disputa.



El tercer encuentro suspendido es Gualberto Villarroel-SJ vs. Real Tomayapo, que estaba previsto para hoy en Oruro, con validez para la séptima fecha.

Mediapro es responsable de la transmisión de los partidos y eleva la señal hacia ENTEL que da lugar a que los cotejos puedan verse mediante canales de televisión y dispositivos para redes sociales.



Los clubes hacen el esfuerzo para llegar a las ciudades donde deben jugar y buscan opciones para viajar, pero la empresa que levanta la señal televisiva de los partidos es la que se ve imposibilitada de trasladar el tractocamión que lleva los aparatos.

El partido The Strongest vs. Real Potosí corrió el riesgo de ser postergado, pero el conjunto de la Villa Imperial se trasladó por tierra hasta Uyuni, desde donde viajó por vía aérea a La Paz.



Los problemas sociales persisten en el país, si bien el Gobierno Nacional trata de solucionarlos, se mantienen los bloqueos de carreteras que perjudican a los diferentes sectores, entre ellos al fútbol profesional.

Los partidos que deben jugar Nacional Potosí con Aurora y Totora-Real Oruro con FC Universitario fueron reprogramados para el miércoles 10 de junio. Todavía se aguarda el comunicado oficial en torno al cotejo que deben protagonizar Gualberto Villarroel–SJ y. Real Tomayapo, pero se prevé que se jugará alrededor de esa fecha.

Los clubes aprobaron el fixture del campeonato hasta la décima jornada, que contempla cotejos hasta fines de este mes y en junio el certamen estará en receso por el Mundial 2026 (11 de junio al 19 de julio).



