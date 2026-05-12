El Gobierno exige respeto a la voluntad popular y dice estar consciente de los mecanismos para hacer frente a los bloqueos

El Gobierno, a través del vocero José Luis Gálvez, se refirió a los bloqueos y movilizaciones en contra del Gobierno y además de exigir respeto al voto popular advirtió que "nada va a poder cambiar la decisión tomada por el pueblo boliviano de cambiar de rumbo".

"Nada va a poder cambiar la decisión tomada por el pueblo boliviano de cambiar de rumbo y adoptar un sistema plenamente democrático", aseveró Gálvez.

En ese sentido, el Vocero presidencial afirmó que el Gobierno mantiene las "puertas abiertas del diálogo", aunque reconoció no se envió invitaciones formales a gran parte de los grupos movilizados.

Incluso, señaló que "no vale la pena" considerar a los sectores que piden la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

"Hay que exigir que respeten la voluntad popular. Pedimos a los movilizados que digan cuál es su demanda, llevamos días pidiendo que nos sentemos a resolver (...) Estamos agotando las vías del diálogo", afirmó.

En esa línea, el Vocero fue enfático en señalar que el Gobierno es consciente de los mecanismos constitucionales que tiene para hacer frente a los bloqueos, pero evitó mencionar cuándo podría salir la Policía a desbloquear las carreteras, sobre todo por el aislamiento que vive la ciudad de La Paz.

"Priorizamos el dialogo peor somos conscientes de las atribuciones que la Constitución nos da para hacer Gobierno", aseveró.

No obstante, también deslizó que el Gobierno no dialogará con los grupos que no tienen más demandas que la renuncia del Presidente, pedido que, dijo, ofende al pueblo boliviano en su conjunto.

"En lugar de plantear problemas reales se van más allá del límite, a lo político. Ofenden al pueblo, están yendo por encima del voto, eso ni se discute. El pueblo boliviano a través del voto ha definido que este es el Gobierno Constitucional (...) Estamos conversando, tenemos los puentes abiertos con quienes quieren hacerlo pero aquellos que se niegan e intransigentemente se ponen en una posición de 'no vamos a dialogar', 'no le vamos a decir lo que queremos, solo queremos algo que esta fuera de la Constitución' no vale la pena considerarlo", aseveró.

El comandante general de la Policía, Mirko Sokol, detalló que este martes Bolivia registra 67 puntos de bloqueo debido a conflictos sociales, de los cuales 50 están en territorio paceño.

"Tenemos a la fecha, 67 puntos de bloqueo, de los cuales 50 se encuentran en el departamento de La Paz, tanto rurales como urbanos", señaló.