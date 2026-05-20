Gobierno denuncia ante la OEA vulneración de derechos por bloqueos

Este miércoles, el Gobierno de Bolivia denunció ante el Consejo de Organizaciones de Estados Americanos (OEA), la "vulneración deliberada de los derechos" de los bolivianos que son afectados por los bloqueos. De igual manera denunció las muertes que ocurrieron a causa de las medidas de presión.

"Ante tales hechos, el Gobierno boliviano desea expresar con absoluta claridad que reconoce y respeta plenamente el derecho a la protesta pacífica, la libertad de expresión y la participación política, pilares de toda sociedad democrática y valores fundamentales del sistema", señaló el canciller Fernando Aramayo.

Añadió que ninguna reivindicación política debería justificar el uso de la violencia, la intimidación, la coerción colectiva, ni la vulneración de los derechos fundamentales de la población.

"Cuando acciones organizadas buscan quebrantar el orden constitucional mediante mecanismos de presión violenta, bloqueos coercitivos o estrategias de desestabilización institucional no solo se afecta a un Gobierno legítimamente constituido, se vulnera el propio sistema de garantías que protege los derechos y libertades de toda la población" remarcó Aramayo.

Asimismo, advirtió que este tipo de acciones pueden "configurar graves vulneraciones de los derechos humanos de los bolivianos", entre ellos el derecho a la alimentación, salud, libre circulación, trabajo y seguridad.

Por otro lado, el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Paz, denunció que se registraron muertes de personas que no recibieron atención médica a causa de los bloqueos.