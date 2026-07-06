Dólar flexible marca el fin de una era y abre un nuevo escenario económico

El fin del tipo de cambio fijo, vigente durante los últimos 15 años, marca uno de los cambios económicos más importantes de las últimas décadas en Bolivia. Desde el pasado lunes 29 de junio, el Gobierno de Rodrigo Paz puso en vigencia un nuevo sistema de tipo de cambio flexible, mediante el cual el precio del dólar deja de ser administrado por el Estado y pasa a responder a la oferta y la demanda del mercado de divisas.

Para el analista económico César Vargas, la decisión representa el reconocimiento oficial de una realidad que ya se había impuesto en el mercado durante los últimos meses, aunque advierte que la medida traerá importantes consecuencias sobre la inflación, el poder adquisitivo de la población y los costos de importación.

“Desde 2025 hemos estado con un tipo de cambio referencial que aplicó el Gobierno de Rodrigo Paz y que estaba indexado al tipo de cambio virtual de monedas como USDT y USDC, además del tipo de cambio paralelo de los librecambistas”, explicó.

Con la decisión gubernamental, explicó, desaparece el tipo de cambio fijo y el denominado tipo de cambio referencial pasa a convertirse en un tipo de cambio flexible.

“No es otra cosa que dejar que la oferta y la demanda de divisas determinen el precio del dólar”, afirmó.

La nueva cotización comenzó en 9,73 bolivianos por dólar y pocos días después alcanzó los 9,76.

Una devaluación cercana al 40 %

Para Vargas, el cambio implica una devaluación aproximada del 40 % respecto al antiguo tipo de cambio oficial.

El economista considera que uno de los sectores más afectados será el sistema financiero.

“Antes las entidades financieras recibían las remesas con un tipo de cambio de 6,96 bolivianos y ahora tendrán que pagarlas a 9,76 por cada dólar”, explicó.

No obstante, aclara que el impacto irá mucho más allá de la banca, pues el nuevo sistema modificará prácticamente toda la estructura de costos de la economía.

Fin del respaldo que sostenía el dólar fijo

El analista recuerda que el tipo de cambio fijo fue implementado durante el gobierno de Evo Morales y posteriormente mantenido por la presidenta transitoria Jeanine Áñez, Luis Arce y ahora por Rodrigo Paz.

Sin embargo, señala que durante gran parte de ese período existían condiciones económicas que permitían sostener artificialmente el precio del dólar.

“El modelo social económico comunitario productivo tenía un colchón financiero sustentado por la venta de gas y por las reservas de oro”, explicó.

Ese respaldo permitía al Estado intervenir constantemente en el mercado cambiario para mantener estable la cotización del dólar y, con ello, contener la inflación.

Pero la situación cambió progresivamente.

“A medida que pasaron los años se terminaron las reservas de gas, comenzaron a escasear las divisas y el Gobierno tuvo que recurrir a las reservas de oro”, indicó.

Según Vargas, una vez agotado ese respaldo financiero, mantener un tipo de cambio fijo dejó de ser sostenible.

Inflación y menor poder adquisitivo

El economista sostiene que la eliminación del tipo de cambio fijo llega en un momento particularmente delicado para la economía boliviana.

Recordó que el país acaba de atravesar más de 50 días de bloqueos que afectaron seriamente la producción nacional, restringieron la oferta monetaria y frenaron las exportaciones.

“Los exportadores dejaron de exportar y eso también redujo el ingreso de divisas”, afirmó.

A ello se suma una elevada demanda de dólares para cubrir la importación de combustibles, el pago de intereses y amortizaciones de la deuda externa y la compra de bienes importados.

Desde el punto de vista del ciudadano, Vargas considera que el mayor impacto se observará en el deterioro del poder adquisitivo.

“Si tomamos como referencia un salario mínimo de 3.300 bolivianos, con el nuevo tipo de cambio ese ingreso equivale aproximadamente a 330 dólares.

Ahí ya existe una depreciación cercana al 29 % del boliviano.” Al mismo tiempo, señala que la inflación continúa acelerándose.

Recordó que la eliminación de la subvención a los hidrocarburos elevó el precio de la gasolina en aproximadamente un 86 %, el diésel aumentó alrededor del 123 % y el pan de batalla pasó de costar 0,50 a 0,80 bolivianos.

En ese contexto, considera que la depreciación de la moneda probablemente continuará mientras Bolivia no reconstruya sus reservas internacionales y mantenga una economía con altos niveles de informalidad.

“Tenemos una informalidad laboral cercana al 85 % de la población económicamente activa y no contamos con un colchón financiero que permita estabilizar la moneda”, afirmó. Importadores y consumidores sentirán el mayor impacto

Consultado sobre quiénes ganan y quiénes pierden con el nuevo sistema cambiario, Vargas considera que los principales afectados serán los importadores y, finalmente, los consumidores.

Explicó que hasta ahora muchos importadores pagaban aranceles y realizaban diversas operaciones utilizando el antiguo tipo de cambio oficial.

Con el nuevo sistema deberán adquirir dólares al precio fijado por el mercado.

“Van a pagar más por la mercadería importada y ese incremento terminará trasladándose al precio final de los productos.”

En consecuencia, señala, quienes terminarán absorbiendo esos mayores costos serán los ciudadanos.

“Los consumidores serán quienes paguen más por los productos importados.”

En contraste, identifica un grupo claramente beneficiado.

Las personas que trabajan en el exterior y envían remesas en dólares o euros ahora recibirán un mayor monto en bolivianos por cada divisa enviada.

“Eso favorece a quienes mandan dinero desde el exterior.” Sin embargo, advierte que todavía queda por observar cómo se implementará el retiro efectivo de esas divisas dentro del sistema financiero nacional.

“Habrá que ver si esas familias podrán retirar los dólares o los euros o si las entidades financieras realizarán la conversión directamente al nuevo tipo de cambio.”

Pese a ese beneficio puntual, Vargas concluye que el balance general resulta desfavorable.

“Pienso que esta medida ofrece muchas más desventajas que ventajas.”

La independencia del Banco Central

Otro de los aspectos analizados durante la entrevista fue el papel del Banco Central de Bolivia.

Para Vargas, uno de los problemas estructurales del país es la falta de autonomía de la autoridad monetaria.

Como ejemplo citó el caso de Perú, donde —según explicó— la Constitución garantiza la independencia del banco central, permitiéndole mantener estabilidad monetaria y controlar adecuadamente la inflación.

En Bolivia, en cambio, sostiene que todos los gobiernos han mantenido un fuerte control político sobre la institución.

“Cada gobierno que entra designa de manera interina al presidente del Banco Central y termina utilizándolo como caja chica.”

Según el economista, esa dependencia provoca que la entidad financie déficits fiscales, proyectos gubernamentales o necesidades de endeudamiento del Ejecutivo, alejándose de su función principal.

“El Banco Central debería preservar la base monetaria y mantener un colchón financiero en dólares y oro.”

Finalmente, cuestionó que durante los gobiernos de Evo Morales, Jeanine Áñez, Luis Arce y Rodrigo Paz se haya mantenido la práctica de designar autoridades interinas en lugar de cumplir el procedimiento establecido por la Constitución Política del Estado.

“La Constitución establece que el presidente del Banco Central debe ser elegido mediante concurso de méritos y debe tratarse de una persona técnica, capaz y competente, independiente del poder Ejecutivo”, concluyó.