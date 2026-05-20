Reyes Villa convoca defender la democracia

El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, expresó hoy miércoles su preocupación por la poca cantidad de ministros que están apoyando al presidente Rodrigo Paz en esta crisis social que atraviesa el país, generada por terceras personas y Evo Morales.

"Más allá de defender al presidente, aquí se defiende la democracia, no puede haber un quiebre democrático porque le interesa a un personaje desligarse de sus procesos. No puede ser toda la violencia que estamos viendo", declaró.

Dijo que se debe defender la democracia y evitar un quiebre sobre todo continuar dañando la economía.

En opinión del munícipe dijo que es necesario asumir un estado de excepción en la ciudad de La Paz; ya que, todo está bloqueado afectando a la población paceña. Además, ponderó el apoyo que tiene Bolivia de varios países, entre ellos Estados Unidos.