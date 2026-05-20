Alteños desbloquean sus calles y reclaman tranquilidad

Los habitantes de media docena de zonas de la ciudad de El Alto se organizaron, este miércoles y salieron a desbloquear las calles, exigiendo poder realizar sus actividades laborales.

Según reportes de medios locales, los desbloqueos se registraron en las zonas de Villa Adela, Cruce Villa Adela, Ciudad Satélite, Villa Dolores, Faro Murillo y Mercedario.

En Villa Adela, los vecinos expresaron su cansancio frente a las medidas de presión y realizaron una marcha de protesta para manifestar su molestia por los bloqueos. “Villa Adela se respeta. Queremos trabajar”, coreaban mientras recorrían las calles.

A la altura del Cruce Villa Adela, pobladores y transeúntes rechazaron los bloqueos por los perjuicios generados en la economía familiar. “Queremos trabajar”, gritaban mientras dispersaban a los bloqueadores instalados en la zona.

Una situación similar se registró en Faro Murillo y Villa Dolores, donde los vecinos confrontaron a los bloqueadores que mantenían cercado el sector, a la altura de la estación de la Línea Morada de Mi Teleférico, demandando libre tránsito para desarrollar sus actividades laborales. Criticaron que personas ajenas al lugar cerraran las calles.

Vecinos de Mercedario-Cosmos también se unieron a los desbloqueos, manifestando su preocupación por posibles saqueos e inseguridad. “Vayan a su zona”, señalaron los ciudadanos mientras dispersaban a los bloqueadores.