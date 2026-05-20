Alcaldía realizará el “Día del Peatón y el Ciclista” este 31 de mayo

La Alcaldía de Cochabamba realizó el pre-lanzamiento oficial del “Día del Peatón y el Ciclista”, actividad que se desarrollará el próximo 31 de mayo de 9:00 a 18:00 horas con una agenda enfocada en el cuidado del medio ambiente, actividades recreativas, cultura y espacios familiares. La caravana oficial partirá desde el parque Ollantay y recorrerá hasta la Fexco y la laguna Alalay, donde se concentrará gran parte de las actividades.

La secretaria de Planificación y Medio Ambiente, Gabriela Encinas, informó que para esta versión se organizaron distintas actividades orientadas a promover hábitos sostenibles y la convivencia familiar en espacios seguros e inclusivos.

Explicó que la jornada estará enfocada en cuatro componentes centrales: el fortalecimiento de espacios de salud y bienestar, una plataforma cultural y artística, un escenario económico para emprendedores y comercio responsable, además de actividades recreativas para disfrutar en familia.

Asimismo, señaló que la mayor parte de las actividades se desarrollarán en la laguna Alalay y otros puntos estratégicos del municipio, en coordinación con las diferentes subalcaldías.

El director de Medio Ambiente, Elvis Gutiérrez, indicó que durante la jornada se realizarán diversos concursos y actividades recreativas que serán difundidas a través de la página oficial de la Alcaldía de Cochabamba.

Detalló que entre las actividades programadas se encuentran concursos de botargas, volantines, carritos de carrera y otros juegos recreativos dirigidos a niños, jóvenes y familias.

Finalmente, remarcó que uno de los principales objetivos del “Día del Peatón y el Ciclista” es contribuir a la reducción de la contaminación ambiental y fomentar el uso de medios de transporte sostenibles en el municipio.