Inauguran Terrapuerto Cochabamba, a la vanguardia con su nueva terminal de buses

Cochabamba estrenó ayer la terminal de buses más moderna de Bolivia: Terrapuerto, un complejo de transporte moderno e integral con 120 boleterías, 52 andenes, una red de fibra óptica y cámaras de reconocimiento facial, que fue concebido para que funcione como un aeropuerto para los buses de larga distancia.

La megaobra es el resultado de una alianza público-privada entre Frehube, Veirosas y Terrapuerto Bolivia y la Alcaldía de Cochabamba. La inversión privada supera $us 30 millones y del municipio y Semapa, Bs 35 millones, con financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).

La entrega de la megaobra que se construyó en cuatro en la zona de Albarrancho coincide con el 216 aniversario de Cochabamba.

“Cochabamba sí tiene qué festejar, porque en realidad estamos hablando de megaobras importantes que van a lograr el desarrollo integral de nuestra querida Llajta. Este es uno de los proyectos más importante que ha sido bien difícil de lograr por tantas vicisitudes y una oposición política tremenda, porque aprobaron una ley y luego la abrogaron y; luego, trabajamos para demostrar que la alianza público privada funciona. Con los vecinos hemos logrado que este sueño se haga realidad”, manifestó el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa.

El presidente de Terrapuerto de Terrapuerto, Jaime Veizaga, comentó: “Me siento emocionado por el apoyo que ha existido de 800 empresarios, comerciantes, etc., que con esa su inversión hemos terminado Terrapuerto y porque no agradecer, al emprendimiento de la familia, que ha sido muy importante, y a mis dos hijas, y; por supuesto, a las empresas constructoras”.

Características

La nueva terminal de buses está conectada con el tren metropolitano y el aeropuerto. Tiene 52 carriles, 120 boleterías, 55 bodegas de encomiendas, área de preembarque, 350 parqueos, 87 espacios comerciales, plaza de comidas y 10 oficinas instituciones y áreas técnicas, operativas y de servicios. Tiene un sistema para “cosecha” de agua de lluvia.