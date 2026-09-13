Se registró un sismo de 3,2 grados en Cochabamba

Un sismo de magnitud 3,2 se registró a las 00:11 de este domingo en la provincia Cercado del departamento de Cochabamba, informó el Observatorio San Calixto (OSC).

De acuerdo con el reporte, el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 5 kilómetros y su epicentro se localizó aproximadamente a 10 kilómetros al sur-sureste del centro de la ciudad de Cochabamba.

Por sus características y al tener una profundidad menor a 70 kilómetros, el evento fue clasificado como un sismo cortical. El OSC señaló que este tipo de movimientos puede ser sentido en zonas próximas al epicentro.

Hasta el momento no se reportaron daños materiales ni personas afectadas como consecuencia del movimiento sísmico.

El Observatorio San Calixto recordó que los datos de intensidad se establecen para los sismos que son sentidos y reportados por la población.