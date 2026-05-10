La exconcejal Marilyn Rivera Peralta en Podcast Los Tiempos

La exconcejal Marilyn Rivera Peralta y actual secretaria de Cultura y Turismo del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba (GAMC) estuvo en el Podcast Los Tiempos y conversó sobre temas de actualidad política, gestión pública y su experiencia en el Concejo Municipal de Cochabamba.

En este podcast, Rivera comparte pasajes de su trayectoria política, reflexiona sobre los desafíos que enfrentó durante su labor legislativa municipal y expone su visión sobre la coyuntura política, social y económica que atraviesa el país.

Además, aborda temas relacionados con la cultura, el turismo y las políticas públicas impulsadas desde la Alcaldía de Cochabamba, destacando la importancia de fortalecer la identidad cultural y promover el desarrollo turístico del municipio.