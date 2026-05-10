Gobierno activa puente aéreo con carne de res y pollo para abastecer a La Paz

El Gobierno nacional activó un puente aéreo para garantizar el abastecimiento de alimentos en la ciudad de La Paz, ante las dificultades de provisión generadas por los bloqueos en carreteras del altiplano.

Como parte de esta medida, según BTV se trasladaron 10.000 kilos de carne de pollo en un avión Hércules de la Fuerza Aérea Boliviana, con destino al Aeropuerto en «Diablos negros» en El Alto, desde donde se procederá a su distribución hacia los centros de abasto de la sede de Gobierno.

La llegada del cargamento está prevista para las 17.30 de este domingo, según el reporte oficial.

El Gobierno informó que esta acción forma parte de un plan de contingencia para garantizar el suministro de productos de primera necesidad, afectado por la interrupción del tránsito en distintas rutas del país.

En ese marco, el Viceministerio de Comercio y Logística Interna, a cargo de Gustavo Serrano, anunció que brindará un informe sobre las gestiones realizadas para el traslado de carne de res y pollo hacia La Paz.

El abastecimiento de carne de pollo se vio afectado en los últimos días en mercados paceños debido a las restricciones en las carreteras. Sectores comercializadores reportaron incluso escasez del producto y el incremento de su precio en algunos puntos de venta.

El Gobierno reiteró que continuará implementando medidas logísticas y operativas para asegurar el suministro de alimentos a la población mientras persista la situación en las vías del país.