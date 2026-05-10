Operativo antidroga desarticula núcleo armado vinculado a Marset en Santa Cruz

Un operativo ejecutado este domingo por efectivos del GIOE Oriente de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), con apoyo del GICE y bajo dirección del Ministerio Público, derivó en la aprehensión de cuatro personas y el secuestro de armas, droga y dinero en inmediaciones de Jorochito, sobre la carretera La Guardia-La Angostura, en Santa Cruz.

De acuerdo con información difundida por el viceministro de Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, la intervención fue realizada tras un trabajo de inteligencia que identificó a una organización criminal vinculada a la estructura del narcotraficante Sebastián Marset.

En el operativo fueron aprehendidos dos ciudadanos brasileños y dos bolivianos. Durante el allanamiento, los efectivos encontraron armas de fuego largas y cortas, cargadores, teléfonos celulares, indumentaria policial, dinero aún no cuantificado y sustancias controladas.

Asimismo, se hallaron caletas ocultas con turriles que contenían armas y droga, según el reporte preliminar de las autoridades.

"No era una quinta cualquiera. Era un punto con logística, armamento, ocultamiento y capacidad operativa", señaló Justiniano mediante sus redes sociales.

La autoridad agregó que "cuando se entra a la estructura, se empieza a ver el verdadero tamaño del delito", en referencia a las investigaciones contra organizaciones vinculadas al narcotráfico.

La FELCN informó que la cuantificación de la droga y del dinero secuestrado será dada a conocer conforme avance el proceso investigativo.