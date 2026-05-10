Mesa afirma que gobiernos del MAS debilitaron el pluralismo y el diálogo democrático en el país

El expresidente Carlos Mesa afirmó este domingo que los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce Catacora, del Movimiento Al Socialismo (MAS), debilitaron el pluralismo político, promovieron un discurso único y provocaron un retroceso democrático en el país.

A través de sus redes sociales, el exmandatario realizó una recapitulación de los gobiernos del MAS y sostuvo que durante esos periodos no existió una relación de diálogo con los principales líderes de oposición.

Recordó que, entre 2006 y 2010, Evo Morales no sostuvo reuniones con el entonces líder opositor Jorge "Tuto" Quiroga. Posteriormente, señaló que entre 2010 y 2015 tampoco se reunió con Manfred Reyes Villa y que, entre 2015 y 2019, no mantuvo encuentros con Samuel Doria Medina.

Mesa añadió que durante el gobierno de Luis Arce Catacora (2020-2025), cuando encabezó la principal fuerza de oposición, tampoco fue convocado a reuniones de coordinación o diálogo político.

"Resultado: destrucción del pluralismo político, de las instituciones democráticas, 20 años de discurso único y un retroceso histórico de lo que había sido un esfuerzo por crear vasos comunicantes, diálogo y una práctica de una democracia plural", escribió el expresidente.

Las declaraciones surgieron luego de la convocatoria realizada por el gobierno del presidente Rodrigo Paz Pereira a un Encuentro Nacional en Cochabamba, al que fueron invitados autoridades subnacionales, representantes de sectores sociales y líderes políticos, entre ellos Jorge Tuto Quiroga.