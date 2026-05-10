Gobierno y sectores sociales acuerdan levantamiento de bloqueos en Caranavi El Gobierno nacional y dirigentes de organizaciones sociales y del transporte del Norte Amazónico acordaron la noche de este sábado levantar de manera... vista

Suena la alarma por presencia de ketamina, fentanilo y otras drogas La cocaína y la marihuana continúan como las drogas de mayor consumo y tráfico en Bolivia, sin embargo en los últimos años también se han detectado otras... vista

Cayó Marset, pero su grupo busca rearticularse La aprehensión, extradición y posterior juicio en Estados Unidos (EEUU) del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, capturado en Bolivia, parece no afectar... vista