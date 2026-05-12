Dellien y Prado afrontan su último torneo previo a Roland Garros

Hugo Dellien y Juan Carlos Prado afrontarán esta semana su último torneo en Europa previo a su participación en la qualy (clasificación) del Roland Garros de Francia, el segundo Grand Slam de la temporada, según informe de prensa de la Federación Boliviana de Tenis (FB)

Ambos se encuentran en el Viejo Continente desde hace unas semanas para llegar en forma al principal campeonato sobre polvo de ladrillo en el mundo.

Dellien participará por novena vez seguida en el Roland Garros, mientras que para Prado será su debut absoluto.

Además, con ambos, el país estará representado por tercer año al hilo con dos tenistas, ya que en 2024 y 2025 estuvieron Hugo y su hermano Murkel.

El tenista nacido en Trinidad competirá esta semana en el Open de Oeiras 4, torneo de nivel challenger en Portugal.

Es el sexto sembrado de la competición y su debut se dará este martes (5:00) en una de las canchas del Complexo Desportivo do Jamor contra el argentino Facundo Díaz.

El cruceño, por su parte, competirá en el Valencia Open, certamen español de nivel challenger.



Su debut también será este martes en un horario por definir en una de las canchas del Club de Tenis Valencia. Se enfrentará al suizo Leandro Riedi.

Preparación

Luego de su participación en ambos torneos, los dos se dirigirán a París para preparar sus partidos en las pistas del Stade Roland Garros, complejo deportivo que cuenta con un total de 20 canchas, tres de ellas con capacidad para albergar entre 3.800 y 15.090 personas.

El sorteo de cruces de la qualy se llevará a cabo este domingo y el lunes comenzarán los partidos hasta el 22 de mayo, tiempo en el que 128 tenistas lucharán por las 16 plazas que darán acceso al cuadro principal.



Los bolivianos han intensificado su preparación con miras a tener un buen desempeño en el próximo Roland Garros .



