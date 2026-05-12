Dellien y Prado afrontan su último torneo previo a Roland Garros

Tenis
Redacción Central
Publicado el 12/05/2026 a las 9h40
ESCUCHA LA NOTICIA

Hugo Dellien y Juan Carlos Prado afrontarán esta semana su último torneo en Europa previo a su participación en la qualy (clasificación) del Roland Garros de Francia, el segundo Grand Slam de la temporada, según informe de prensa de la Federación Boliviana de Tenis (FB)

Ambos se encuentran en el Viejo Continente desde hace unas semanas para llegar en forma al principal campeonato sobre polvo de ladrillo en el mundo.

Dellien participará por novena vez seguida en el Roland Garros, mientras que para Prado será su debut absoluto.

Además, con ambos, el país estará representado por tercer año al hilo con dos tenistas, ya que en 2024 y 2025 estuvieron Hugo y su hermano Murkel.

El tenista nacido en Trinidad competirá esta semana en el Open de Oeiras 4, torneo de nivel challenger en Portugal.

Es el sexto sembrado de la competición y su debut se dará este martes (5:00) en una de las canchas del Complexo Desportivo do Jamor contra el argentino Facundo Díaz.

El cruceño, por su parte, competirá en el Valencia Open, certamen español de nivel challenger.

Su debut también será este martes en un horario por definir en una de las canchas del Club de Tenis Valencia. Se enfrentará al suizo Leandro Riedi.

Preparación

Luego de su participación en ambos torneos, los dos se dirigirán a París para preparar sus partidos en las pistas del Stade Roland Garros, complejo deportivo que cuenta con un total de 20 canchas, tres de ellas con capacidad para albergar entre 3.800 y 15.090 personas.

El sorteo de cruces de la qualy se llevará a cabo este domingo y el lunes comenzarán los partidos hasta el 22 de mayo, tiempo en el que 128 tenistas lucharán por las 16 plazas que darán acceso al cuadro principal.

Los bolivianos han intensificado su preparación con miras a tener un buen desempeño en el próximo Roland Garros .

 

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Sánchez disputará a Fujimori la presidencia de Perú el 7 de junio
2
El Gobierno exige respeto a la voluntad popular y dice estar consciente de los mecanismos para hacer frente a los bloqueos
3
Justicia admite que presunta víctima de Evo negó delito, pero juicio continúa
4
Justicia revoca detención domiciliaria de Huarachi y debe volver a la cárcel
5
Inspeccionan planta de residuos de Cotapachi y ofrecen uso a Quillacollo

Lo más compartido

1
Iniciativa legislativa busca facilitar los viajes terapéutico enfermos con cáncer
2
El dólar referencial continúa superando los Bs 10 en este inicio de semana
3
Líder de campesinos paceños: “nadie aquí va a dialogar”
4
Dellien y Prado afrontan su último torneo previo a Roland Garros
5
Bloqueos de carreteras aíslan el departamento de La Paz, Gobierno llama al diálogo

Más en Tenis

05/05/2026
Hugo Dellien protagoniza una dura batalla y cae en el Masters 1000 de Roma
Después de una impecable lucha de tres horas y un minuto de partido, Hugo Dellien quedó a un paso de acceder al cuadro principal del Masters 1000 de Roma, en...
Ver más
05/05/2026
Hugo Dellien sorprende en el Máster 1000 de Roma y buscará clasificar al cuadro principal
Después de una ardua jornada en la que superó al francés Van Assche por 2-0 con parciales de 6-2 y 7-5, el tenista boliviano Hugo Dellien enfrentará hoy al...
Ver más
En Portada
12/05/2026 País
Paz convoca a diálogo a los dirigentes de las organizaciones que bloquean el país
El presidente Rodrigo Paz lanzó la convocatoria al diálogo a los dirigentes de los sectores que mantienen bloqueos y movilizaciones en el país destacando que...
vista
12/05/2026 País
El Gobierno exige respeto a la voluntad popular y dice estar consciente de los mecanismos para hacer frente a los bloqueos
El Gobierno, a través del vocero José Luis Gálvez, se refirió a los bloqueos y movilizaciones en contra del Gobierno y además de exigir respeto al voto popular...
vista
12/05/2026 País
Justicia revoca detención domiciliaria de Huarachi y debe volver a la cárcel
En instancia de apelación, la Sala Penal Cuarta de La Paz determinó revocar la detención domiciliara del exejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan...
vista
12/05/2026 País
Turistas tuvieron que pagar por rescate y Gobierno asegura que "activaron acciones de ayuda"
Turistas de Copacabana se encuentran caminando para retornar a la ciudad de La Paz, mientas que viajeros que permanecían en Uyuni, tuvieron que pagar Bs 1.400...
vista
12/05/2026 País
Recrudece presión de sectores con bloqueos; la ABC reporta 41 puntos
La Central Obrera Boliviana (C0B), los maestros del país, los campesinos de La Paz (Ponchos Rojos), los cocaleros del trópico de Cochabamba y otros sectores...
vista
12/05/2026 País
Reportan millonarias pérdidas por cierre de vías y La Paz sufre escasez
Los bloqueos de carreteras en el país están ocasionando pérdidas económicas estimadas entre 50 y 60 millones de dólares por día para la economía boliviana. Los...
vista
Actualidad
Representantes del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) visitan esta...
Ver más
12/05/2026 Economía
Miembros del Departamento dAgricultura de los Estados Unidos visitan La Paz, Cochabamba y Santa Cruz
Vecinos de la calle Los Pinos, zona de Los Lotes al sureste de Santa Cruz, llamaron a la Policía para informar sobre el...
Ver más
12/05/2026 Seguridad
Santa Cruz: Hallan un feto en una bolsa plástica en la zona de Los Lotes
Turistas de Copacabana se encuentran caminando para retornar a la ciudad de La Paz, mientas que viajeros que...
Ver más
12/05/2026 País
Turistas tuvieron que pagar por rescate y Gobierno asegura que "activaron acciones de ayuda"
El presidente Rodrigo Paz lanzó la convocatoria al diálogo a los dirigentes de los sectores que mantienen bloqueos y...
Ver más
12/05/2026 País
Paz convoca a diálogo a los dirigentes de las organizaciones que bloquean el país
Deportes
"Nuestra Selección de Talla Baja ya tiene las maletas listas para representar a Bolivia en el Mundial de Marruecos",...
Ver más
12/05/2026 Fútbol
Selección Boliviana de Talla Baja tiene listas las maletas para viajar al Mundial de Marruecos
Hugo Dellien y Juan Carlos Prado afrontarán esta semana su último torneo en Europa previo a su participación en la...
Ver más
12/05/2026 Tenis
Dellien y Prado afrontan su último torneo previo a Roland Garros
Los bloqueos de carreteras en el país afectan el normal desarrollo del campeonato nacional de fútbol profesional, por...
Ver más
12/05/2026 Fútbol
Los bloqueos perjudican el normal desarrollo del torneo profesional de fútbol
Bolivia participará desde este lunes hasta el sábado 16 de mayo en el Sudamericano Sub-14 de tenis en Rosario,...
Ver más
11/05/2026 Multideportivo
Tenis: Bolivia con equipo completo para participar en el Sudamericano Sub-14 de Rosario
Tendencias
En 2025 se logró frenar la pérdida de bosques tropicales en el mundo en un 36 %, respecto al año anterior. Sin embargo...
Ver más
11/05/2026 Salud
Bolivia es el segundo país en el mundo con mayor pérdida forestal
Doble Click
En el marco del “Día del Escritor Boliviano”, la Cámara Departamental del Libro de Cochabamba (CDLC) y el Colectivo...
Ver más
12/05/2026 Cultura
Rinden homenaje a Gaby Vallejo en el Día del Escritor Boliviano
La presentación del cantante argentino Miguel Mateos en el Hotel Cochabamba destaca en la amena agenda cultural...
Ver más
11/05/2026 Música
Agenda: 40 años después, “Solos en América” con Miguel Mateos
La exconcejal Marilyn Rivera Peralta y actual secretaria de Cultura y Turismo del Gobierno Autónomo Municipal de...
Ver más
10/05/2026 Vida
La exconcejal Marilyn Rivera Peralta en Podcast Los Tiempos
Al sur de Cochabamba, en la localidad de Omereque, el majestuoso vuelo de la Paraba Frente Roja (Ara rubrogenys), una...
Ver más
10/05/2026 Cultura
Pinturas rupestres y vestigios milenarios: el tesoro oculto de Omereque