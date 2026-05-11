Cadexco prevé inaugurar en 30 días el Centro Logístico de Exportación

El nuevo Centro Logístico y de Servicios a la Exportación “Cochabamba al Mundo” comenzará a operar en aproximadamente 30 días en predios del Aeropuerto Internacional Jorge Wilstermann, informó a Los Tiempos el presidente de Cámara de Exportadores del departamento (Cadexco), Juan Carlos Ávila.

Esas instalaciones concentrarán, en un solo espacio, a instituciones y operadores de comercio exterior para reducir tiempos, costos y facilitar las exportaciones cochabambinas.

Ávila explicó que el principal beneficio del Centro Logístico será la centralización de trámites relacionados con exportaciones.

Actualmente, empresarios y emprendedores deben recorrer diferentes puntos de Cochabamba para realizar gestiones ante entidades como los servicios nacionales de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) y de Verificación de Exportaciones (Senapex), la Aduana Nacional e Impuestos Nacionales, lo que implica mayores tiempos y costos operativos.

Con el nuevo espacio, todas estas instituciones estarán reunidas en un solo lugar junto a empresas de logística, courier, despachantes de aduana y aerolíneas, permitiendo agilizar procesos y mejorar el acceso a información para exportadores y futuros emprendedores interesados en ingresar a mercados internacionales.

Cambios beneficiosos

El ejecutivo empresarial aseguró que esta dinámica cambiará la forma de exportar en Cochabamba, ya que permitirá reducir tiempos administrativos, facilitar el acceso a servicios logísticos y conseguir mejores tarifas de transporte y carga. Además, señaló que esto ayudará a consolidar al departamento como un nodo estratégico de comercio exterior por su ubicación entre oriente y occidente.

Respecto de lo que falta para poner en marcha el Centro, indicó que todavía deben realizarse algunos trabajos menores de mantenimiento, pintura y la habilitación de un acceso independiente por temas de seguridad aeroportuaria.

Financiamiento

Sobre el financiamiento, aclaró que no se requerirá una inversión elevada porque gran parte de la infraestructura ya existe. Las obras de adecuación de las instalaciones serán financiadas principalmente por Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos, mientras que Cadexco y las entidades participantes aportarán con mobiliario y mejoras internas para acondicionar las oficinas.

Ávila afirmó que la reactivación del Centro Logístico permitirá fortalecer la competitividad de los exportadores cochabambinos, facilitar el ingreso de nuevas empresas al comercio exterior y generar condiciones más eficientes para impulsar las exportaciones del departamento.