Inspeccionan planta de residuos de Cotapachi y ofrecen uso a Quillacollo

Autoridades de los municipios de Cochabamba y Quillacollo, junto a comunarios de Cotapachi y control social, inspeccionaron la planta de industrialización de residuos instalada en la zona.

En tanto, el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, señaló que el proyecto se desarrolla en predios de la Alcaldía y en cumplimiento de la normativa nacional que establece la industrialización de los residuos sólidos.

El alcalde de Cochabamba explicó que el área donde se implementa el proyecto corresponde a un espacio compartido entre Cochabamba, Quillacollo y Colcapirhua, y afirmó que estos municipios pueden beneficiarse del sistema debido a la cantidad de residuos que generan y a la limitada capacidad económica para implementar este tipo de infraestructura de manera individual. Añadió que Cochabamba produce más de 500 toneladas de basura al día, lo que permite una inversión superior a los Bs 150 millones.

Durante la inspección se verificó el funcionamiento de la infraestructura destinada al tratamiento y separación de residuos, así como el proceso de clasificación de materiales que forma parte del sistema implementado en Cotapachi

El alcalde de Quillacollo, Luis Santa Cruz, informó que los resultados de la inspección serán evaluados por el gabinete municipal para asumir decisiones sobre el manejo de residuos sólidos en su jurisdicción.

En el recorrido, el ingeniero encargado del área de industrialización, Pablo Nina, explicó que la planta separa residuos como PET, polietileno de alta y baja densidad, polipropileno, aluminio y metales, con el objetivo de recuperar la mayor cantidad de materiales reciclables.

La planta de Cotapachi está en fase inicial de operación y verificación, mientras las autoridades municipales revisan lo observado en la inspección. Aún se evalúan las condiciones del sistema y no se ha confirmado la participación de todos los municipios involucrados, como Colcapirhua.