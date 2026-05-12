Gobernación convoca a una reunión a los alcaldes de Cercado, Colcapirhua y Quillacollo

Cochabamba
Redacción Central
Publicado el 12/05/2026 a las 11h41
ESCUCHA LA NOTICIA

La Gobernación convocó nuevamente para este miércoles 13 de mayo, a los alcaldes de Cercado Manfred Reyes Villa, Colcapirhua Nelson Gallinate y Quillacollo Luis Santa Cruz a una reunión, en el auditorio de Planificación para tratar la problemática de la basura, según un reporte de la Gobernación.

La determinación se asumió este martes, ante la ausencia del alcalde de Cercado, Manfred Reyes Villa, a la reunión con autoridades y técnicos del municipio, a la que si asistieron los alcaldes de Colcapirhua y Quillacollo.

“La convocatoria ha sido lanzada a los tres municipios, dos municipios si han estado presentes, ante la ausencia de Cercado se ha suspendido, mañana a las tres de la tarde retomaremos el diálogo”, señaló el secretario de Medio Ambiente y Recursos Hídricos de la Gobernación Oscar Céspedes.

El alcalde de Colcapirhua, Nelson Gallinate, señaló que no se permitirá el ingreso de carros basureros al botadero de Cotapachi, donde el municipio de Cercado, a través de la empresa Cinva, compuesta por Colina y  Tunqui. pretende industrializar la basura, sin contar con el derecho propietario del terreno y la licencia ambiental que otorga la Gobernación.

“Mañana esperemos contar con la presencia del principal actor para dar una solución y tener la esperanza de entrar a una fase de diálogo, respetando el estado de derecho. Sabemos que es una celda clandestina que no cumple con la parte legal, no podemos hacer las cosas a la fuerza, no es una fase de industrialización, es de separación”, indicó.

El alcalde de Quillacollo, Luis Santa Cruz, señaló que los tres alcaldes deben asistir a la reunión de este miércoles en la Gobernación para encontrar concesos y buscar una solución conjunta al problema de la basura teniendo presente el pedido de los comunarios de Cotapachi quienes se oponen al ingreso de los residuos de Cercado.

“Debió asistir el Cercado necesariamente porque es una solución que tiene que darse entre tres municipios, he solicitado que en esta reunión participe también el INRA ya que el derecho propietario del terreno está en disputa con esta instancia y la comunidad de Cotapachi”, señaló.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Sánchez disputará a Fujimori la presidencia de Perú el 7 de junio
2
El Gobierno exige respeto a la voluntad popular y dice estar consciente de los mecanismos para hacer frente a los bloqueos
3
Justicia admite que presunta víctima de Evo negó delito, pero juicio continúa
4
Justicia revoca detención domiciliaria de Huarachi y debe volver a la cárcel
5
Inspeccionan planta de residuos de Cotapachi y ofrecen uso a Quillacollo

Lo más compartido

1
Iniciativa legislativa busca facilitar los viajes terapéutico enfermos con cáncer
2
El dólar referencial continúa superando los Bs 10 en este inicio de semana
3
Líder de campesinos paceños: “nadie aquí va a dialogar”
4
Dellien y Prado afrontan su último torneo previo a Roland Garros
5
Bloqueos de carreteras aíslan el departamento de La Paz, Gobierno llama al diálogo

Más en Cochabamba

12/05/2026
Gobernador plantea reducción salarial del 7% para autoridades de Cochabamba
La Gobernación de Cochabamba presentó ayer un proyecto de ley departamental que plantea reducir en un 7% los salarios de autoridades y funcionarios como una...
Ver más
12/05/2026
Inspeccionan planta de residuos de Cotapachi y ofrecen uso a Quillacollo
Autoridades de los municipios de Cochabamba y Quillacollo, junto a comunarios de Cotapachi y control social, inspeccionaron la planta de industrialización de...
Ver más
Los maestros rurales del trópico de Cochabamba cumplen un paro movilizado de 48 horas y este lunes procedieron a bloquear la vía principal a Santa Cruz al concentrar sus medidas de presión en el...
Ver más
11/05/2026
Maestros rurales bloquean la vía a Santa Cruz y marchan en la ciudad por el incremento salarial
El nuevo Centro Logístico y de Servicios a la Exportación “Cochabamba al Mundo” comenzará a operar en aproximadamente 30 días en predios del Aeropuerto Internacional Jorge Wilstermann, informó a Los...
Ver más
11/05/2026
Cadexco prevé inaugurar en 30 días el Centro Logístico de Exportación
La inseguridad, el descuido con la basura y infraestructura afectan al Prado de la avenida Suecia, en la zona sudeste de la ciudad, donde las Organizaciones Territoriales de Base (OTB) de Huayra K´...
Ver más
11/05/2026
Vecinos denuncian el robo de las bancas y rejas de jardineras de la Av. Suecia en Huayra K’assa
El bus carril, en el tramo Vila Vila-Aiquile, nació con el objetivo de fomentar el turismo en esa región de Cochabamba, sin embargo, desde su rehabilitación el pasado 12 abril, este medio de...
Ver más
10/05/2026
Un viaje en el tiempo: el bus carril del valle beneficia a tres municipios
En Portada
12/05/2026 País
Paz convoca a diálogo a los dirigentes de las organizaciones que bloquean el país
El presidente Rodrigo Paz lanzó la convocatoria al diálogo a los dirigentes de los sectores que mantienen bloqueos y movilizaciones en el país destacando que...
vista
12/05/2026 País
El Gobierno exige respeto a la voluntad popular y dice estar consciente de los mecanismos para hacer frente a los bloqueos
El Gobierno, a través del vocero José Luis Gálvez, se refirió a los bloqueos y movilizaciones en contra del Gobierno y además de exigir respeto al voto popular...
vista
12/05/2026 País
Justicia revoca detención domiciliaria de Huarachi y debe volver a la cárcel
En instancia de apelación, la Sala Penal Cuarta de La Paz determinó revocar la detención domiciliara del exejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan...
vista
12/05/2026 País
Turistas tuvieron que pagar por rescate y Gobierno asegura que "activaron acciones de ayuda"
Turistas de Copacabana se encuentran caminando para retornar a la ciudad de La Paz, mientas que viajeros que permanecían en Uyuni, tuvieron que pagar Bs 1.400...
vista
12/05/2026 País
Recrudece presión de sectores con bloqueos; la ABC reporta 41 puntos
La Central Obrera Boliviana (C0B), los maestros del país, los campesinos de La Paz (Ponchos Rojos), los cocaleros del trópico de Cochabamba y otros sectores...
vista
12/05/2026 País
Reportan millonarias pérdidas por cierre de vías y La Paz sufre escasez
Los bloqueos de carreteras en el país están ocasionando pérdidas económicas estimadas entre 50 y 60 millones de dólares por día para la economía boliviana. Los...
vista
Actualidad
Vecinos de la calle Los Pinos, zona de Los Lotes al sureste de Santa Cruz, llamaron a la Policía para informar sobre el...
Ver más
12/05/2026 Seguridad
Santa Cruz: Hallan un feto en una bolsa plástica en la zona de Los Lotes
Turistas de Copacabana se encuentran caminando para retornar a la ciudad de La Paz, mientas que viajeros que...
Ver más
12/05/2026 País
Turistas tuvieron que pagar por rescate y Gobierno asegura que "activaron acciones de ayuda"
El presidente Rodrigo Paz lanzó la convocatoria al diálogo a los dirigentes de los sectores que mantienen bloqueos y...
Ver más
12/05/2026 País
Paz convoca a diálogo a los dirigentes de las organizaciones que bloquean el país
En instancia de apelación, la Sala Penal Cuarta de La Paz determinó revocar la detención domiciliara del exejecutivo de...
Ver más
12/05/2026 País
Justicia revoca detención domiciliaria de Huarachi y debe volver a la cárcel
Deportes
"Nuestra Selección de Talla Baja ya tiene las maletas listas para representar a Bolivia en el Mundial de Marruecos",...
Ver más
12/05/2026 Fútbol
Selección Boliviana de Talla Baja tiene listas las maletas para viajar al Mundial de Marruecos
Hugo Dellien y Juan Carlos Prado afrontarán esta semana su último torneo en Europa previo a su participación en la...
Ver más
12/05/2026 Tenis
Dellien y Prado afrontan su último torneo previo a Roland Garros
Los bloqueos de carreteras en el país afectan el normal desarrollo del campeonato nacional de fútbol profesional, por...
Ver más
12/05/2026 Fútbol
Los bloqueos perjudican el normal desarrollo del torneo profesional de fútbol
Bolivia participará desde este lunes hasta el sábado 16 de mayo en el Sudamericano Sub-14 de tenis en Rosario,...
Ver más
11/05/2026 Multideportivo
Tenis: Bolivia con equipo completo para participar en el Sudamericano Sub-14 de Rosario
Tendencias
En 2025 se logró frenar la pérdida de bosques tropicales en el mundo en un 36 %, respecto al año anterior. Sin embargo...
Ver más
11/05/2026 Salud
Bolivia es el segundo país en el mundo con mayor pérdida forestal
Doble Click
En el marco del “Día del Escritor Boliviano”, la Cámara Departamental del Libro de Cochabamba (CDLC) y el Colectivo...
Ver más
12/05/2026 Cultura
Rinden homenaje a Gaby Vallejo en el Día del Escritor Boliviano
La presentación del cantante argentino Miguel Mateos en el Hotel Cochabamba destaca en la amena agenda cultural...
Ver más
11/05/2026 Música
Agenda: 40 años después, “Solos en América” con Miguel Mateos
La exconcejal Marilyn Rivera Peralta y actual secretaria de Cultura y Turismo del Gobierno Autónomo Municipal de...
Ver más
10/05/2026 Vida
La exconcejal Marilyn Rivera Peralta en Podcast Los Tiempos
Al sur de Cochabamba, en la localidad de Omereque, el majestuoso vuelo de la Paraba Frente Roja (Ara rubrogenys), una...
Ver más
10/05/2026 Cultura
Pinturas rupestres y vestigios milenarios: el tesoro oculto de Omereque