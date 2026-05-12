Gobernación convoca a una reunión a los alcaldes de Cercado, Colcapirhua y Quillacollo

La Gobernación convocó nuevamente para este miércoles 13 de mayo, a los alcaldes de Cercado Manfred Reyes Villa, Colcapirhua Nelson Gallinate y Quillacollo Luis Santa Cruz a una reunión, en el auditorio de Planificación para tratar la problemática de la basura, según un reporte de la Gobernación.

La determinación se asumió este martes, ante la ausencia del alcalde de Cercado, Manfred Reyes Villa, a la reunión con autoridades y técnicos del municipio, a la que si asistieron los alcaldes de Colcapirhua y Quillacollo.

“La convocatoria ha sido lanzada a los tres municipios, dos municipios si han estado presentes, ante la ausencia de Cercado se ha suspendido, mañana a las tres de la tarde retomaremos el diálogo”, señaló el secretario de Medio Ambiente y Recursos Hídricos de la Gobernación Oscar Céspedes.

El alcalde de Colcapirhua, Nelson Gallinate, señaló que no se permitirá el ingreso de carros basureros al botadero de Cotapachi, donde el municipio de Cercado, a través de la empresa Cinva, compuesta por Colina y Tunqui. pretende industrializar la basura, sin contar con el derecho propietario del terreno y la licencia ambiental que otorga la Gobernación.

“Mañana esperemos contar con la presencia del principal actor para dar una solución y tener la esperanza de entrar a una fase de diálogo, respetando el estado de derecho. Sabemos que es una celda clandestina que no cumple con la parte legal, no podemos hacer las cosas a la fuerza, no es una fase de industrialización, es de separación”, indicó.

El alcalde de Quillacollo, Luis Santa Cruz, señaló que los tres alcaldes deben asistir a la reunión de este miércoles en la Gobernación para encontrar concesos y buscar una solución conjunta al problema de la basura teniendo presente el pedido de los comunarios de Cotapachi quienes se oponen al ingreso de los residuos de Cercado.

“Debió asistir el Cercado necesariamente porque es una solución que tiene que darse entre tres municipios, he solicitado que en esta reunión participe también el INRA ya que el derecho propietario del terreno está en disputa con esta instancia y la comunidad de Cotapachi”, señaló.