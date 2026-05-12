Autoridades antidrogas de Bolivia se reúnen con la DEA en Washington

Seguridad
ABI
Publicado el 12/05/2026 a las 22h46
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Autoridades de Bolivia se encuentran en Washington, Estados Unidos, para sostener una serie de reuniones con la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), con el objetivo de fortalecer la cooperación e intercambio de información en la lucha contra el narcotráfico.

El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, y el director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), Franz Cabrera, participan en los encuentros a invitación de representantes de la DEA.

Uno de los temas centrales de la cita está relacionado con Sebastián Marset –capturado en Santa Cruz de la Sierra el 13 de marzo– y la red, estructura y logística vinculadas al lavado de dinero y al narcotráfico.

“Esta agenda busca fortalecer los mecanismos de cooperación para que las investigaciones avancen por los canales correspondientes”, informó Justiniano.

Por su parte, el director de la Felcn informó que se espera formalizar con la DEA la coordinación operativa internacional para enfrentar las redes de narcotraficantes que operan a escala transnacional.

Esta alianza permitirá concretar operativos internacionales conjuntos entre el organismo estadounidense y la fuerza antidroga boliviana.

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